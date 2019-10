Citroen, Jumper Furgone amplia gamma per professionisti

In linea con la sua firma 'Inspired by Pro', Citroën amplia la sua offerta per avvicinarsi al target dei professionisti. A partire da questo mese, la gamma Citroën Jumper si arricchisce con nuove versioni, mirate ai vari utilizzi, capaci di offrire versatilità in tutti i tipi di trasporto, nei diversi settori.



Una gamma che già beneficia di nuovi equipaggiamenti, come il sistema di sorveglianza dell'angolo morto o l'allarme traffico posteriore, oltre a nuove motorizzazioni, tutte Euro 6.2.



Per soddisfare le esigenze delle varie categorie di artigiani, come operatori dell'edilizia e delle consegne, la gamma di Citroën Jumper si articola su una varietà di versioni, con 4 lunghezze disponibili (L1 da 4.963 mm, L2 da 5.413 mm, L3 da 5.598 mm, L4 da 6.363 mm) su 3 passi (3.000 mm, 3045 mm e 4.035 mm) e 3 altezze (H1, H2, H3 da 2,25 fino a 2,76 m),da 8 a 17 metri cubi per la versione furgone, e da 5 a 9 posti per la versione Atlante, dedicata al trasporto persone. A partire da questo mese, si aggiungono nuove versioni nella gamma Furgone. Le novità riguardano: Citroën Jumper Furgone 30, ora disponibile anche nella versione L2H1 e L2H2, entrambe con i motori BlueHDi 120 S&S e BlueHDi 140 S&S; Citroën Jumper Furgone 35, ora disponibile anche nella versione L2H1, sia con il motore BlueHDi 140 S&S sia con il BlueHDi 165 S&S; Citroën Jumper Furgone 35 HEAVY, ora disponibile anche nelle versioni L2H2 e L3H2, entrambe con motore BlueHDi 140 S&S e con il BlueHDi 165 S&S; Citroën Jumper Furgone Business 35 HEAVY, ora disponibile anche nella versione L3H2, con motore BlueHDi 140 S&S e con il BlueHDi 165 S&S.



Viene inoltre ampliata l'offerta di allestimenti Onnicar con l'introduzione delle versioni con cassoni fissi e ribaltabili trilaterali, tutti realizzati interamente in alluminio (sia il telaio che le sponde), in modo da offrire una portata maggiore.



Da ottobre è infine disponibile un nuovo allestimento realizzato su base Citroën Jumper Furgone 35 HEAVY: si tratta del Citroën Jumper Furgone con Sponda Caricatrice by Onnicar35 HEAVY, nella versione L2H2, disponibile in abbinamento ai motori BlueHDi 140 S&S e BlueHDi 165 S&S.