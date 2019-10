Mitsubishi svelerà un city suv ibrido al Tokyo Motor Show

Con il crescere delle presenze nel segmento dei suv e dei crossover, cresce anche la 'fantasia' del costruttori nel coprire nicchie di mercato particolari, come quella dei modelli di piccole dimensioni, veri e propri 'toy off-road'. E' quanto sta per svelare Mitsubishi Motors Corporation(MMC) che, in occasione del46 Tokyo Motor Show, in programma dal 24 ottobre al 4 novembre, presenterà in anteprima mondiale un nuovo suv concept ibrido-elettrico plug-in, di piccole dimensioni.



In linea con i valori del messaggio del brand 'Drive your Ambition' questo compact-concept unisce in un'unica vettura tutte le competenze e le tecnologie di Mitsubishi Motors nel campo dell'elettrificazione e della trazione integrale. Il nuovo modello è stato pensato per offrire un piacere di guida e una sicurezza senza paragoni su ogni tipo di fondo stradale, riunendo in una sola auto tutti i valori tipici dell'architettura suv, la trazione integrale (in questo caso di tipo elettrico) e propulsione ibrida plug-in (PHEV). L'auto che debutterà al Tokyo Motor Show permetterà - si legge nella nota dell'azienda che fa parte dell'Alleanza Renault Nissan - nuovi tipi di esperienze di guida, garantendo tranquillità e sicurezza nele strade urbane nell'uso di tutti i giorni ma consentirà anche di spingersi anche su strade dissestate durante il tempo libero e le gite fuori città.