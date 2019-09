Fiat Grand Siena 2020, modello su misura per mercato Brasile

Fiat rafforza la sua squadra in Brasile, dove opera con successo dal 1973, con una nuova versione della Grand Siena, modello di grande diffusione lanciato nel 2012 per sostituire la Siena. Senza interventi radicali alla carrozzeria Grand Siena 2020 guadagna in modernità grazie al trattamento estetico del frontale, con elementi Piano Black, le ruote in lega da 15 pollici (opzionali) e altri dettagli minori, tra i quali il logo Fiat a lettere separate sulla coda, secondo lo stile delle ultime realizzazioni di Fiat Automoveis. Debuttano anche alcuni sistemi di assistenza alla guida - ancora poco diffusi in Brasile - e, all'interno della gamma motori 1.0 e 1.4, anche una inedita variante GNV (gas naturale, cioè metano) che aggiunge ulteriori vantaggi in tema di rispetto ambientale.