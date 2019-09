Mitsubishi L200 pick-up, pronta al debutto sesta generazione

Quaranta anni dopo il lancio del suo primo pick-up nella categoria da una tonnellata di portata e con 4,7 milioni di esemplari venduti a livello globale, Mitsubishi Motors Corporation lancia la sesta generazione del pickup L200. Al secondo posto della classifica delle vendite globali di MMC, posizionandosi tra Outlander e ASX, L200 svolge un ruolo decisivo per l'azienda, a partire dalla regione strategica dell'ASEAN che incide per ± 30% del mercato globale dei pick-up da una tonnellata. Abbinando affidabilità, confort e prestazioni migliorate sia su strada che in off-road - grazie alla funzione di trazione Super Select 4WD 2 permanente potenziata con la nuova modalità "Off Road" e il sistema Hill Descent Control - il nuovo pick-up Mitsubishi arriva negli showroom europei a partire da questo mese di settembre. Viene prodotto per i mercati globali in Thailandia, il Paese dove MMC opera maggiormente dopo il Giappone.