Fiat 500X Sport ammirata anche da CT della Nazionale Mancini

Dopo la presentazione internazionale della Nuova Fiat 500X Sport, avvenuta la scorsa settimana al Centro Tecnico Federale di Coverciano, anche Roberto Mancini commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha avuto la possibilità di ammirare, questa volta nello storico stabilimento Mirafiori, l'ultima arrivata nella gamma delle 500. Mancini è stato accolto a Torino da Luca Napolitano, Head of Fiat and Abarth Brands EMEA che aveva a sua volta incontrato, durante l'evento a Coverciano, il grande Antonio Cabrini (campione del mondo nel 1982) e Gabriele Gravina presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Dopo Urban e Cross, questa nuova versione del crossover Fiat 500X - best seller nel suo segmento - ha debuttato nello scorso week end nelle concessionarie Fiat (con replica in questo del 21-22 e nel prossimo del 28-29 settembre) collocandosi nella rinnovata famiglia delle %00X come un originale e inedito top di gamma.



A fianco delle due declinazioni che rispecchiano la sua doppia anima - ovvero quella più metropolitana, tecnologica e connessa e quella più off-road, per vivere piacevoli avventure fuori città - Fiat 500X Sport esalta infatti la sportività più pura. Le novità non sono solo estetiche la trasformano il carattere e il comportamento su strada di questo crossover facendo di Fiat 500X Sport una valida e moderna alternativa alle vetture compatte del segmento C dal look sportivo. Si tratta di una fascia di mercato in crescita che vale più di 500 mila unità l'anno in Europa. Grazie alle caratteristiche tecniche riviste, la variante Sport regala ancora più agilità, sicurezza e divertimento, confermando di essere uno straordinariocrossover'dynamic', che trova la sua massima espressione nella variante dotata del propulsoreFireFly Turbo 1.3 da 150 Cv di potenza e 270 Nm di coppia. Il tutto è abbinato alle nuove regolazioni delle sospensioni, all'assetto più basso, alla taratura del sistema sterzante, agli inediti cerchi da 19 pollici con pneumatici ad alte prestazioni 225/40 e - naturalmente - al look più dinamico.



Rispetto alla 500X Cross con cerchi da 18 pollici - la nuova versione sportiva evidenzia un aumento dell'8% dell'accelerazione laterale, che si traduce in un miglioramento della tenuta e della sicurezza attiva. Il nuovo tuning delle sospensioni esalta notevolmente la reattività d'ingresso in curva, tanto da ridurre il sottosterzo del 26%, così come il sovrasterzo che si riduce del 17%. 00X Sport è riconoscibile, oltre che per la nuova verniciatura Rosso Seduzione - una sua esclusiva - per i dettagli grigio titanio (maniglie, inserti sul paraurti anteriore a sua volta di disegno specifico, modanatura frontale, calotte degli specchi retrovisori e la maniglia portellone con logo nel trattamento Myron). Inoltre, l'aggressività è sottolineata da numerosi elementi sportivi di serie, quali le minigonne laterali e gli archi passaruota in tinta carrozzeria, il paraurti posteriore con diffusore, il doppio scarico cromato - disegnato in esclusiva per questo modello - e frontalmente i gruppi ottici Full Led accoppiati a fari fendinebbia Led. A richiesta sono ordinabili gli speciali pneumatici Sport con cerchi in lega da 19 pollici e coprimozzo nero lucido (standard i cerchi specifici da 18). Inoltre, entro fine anno arriveranno dei nuovi cerchi da 19 pollici dal look ancora più sportivo sviluppati da Mopar, e personalizzabili nelle tinte Matte Bronze, Miron, Dark Miron, Copper e Titanium. La stessa impronta sportiva ed elegante degli esterni si ritrova all'interno: tonalità scura per imperiale e montanti anteriori; grafica TFT del quadro strumenti con elementi rossi; pomello cambio in alluminio; volante sportivo in techno-pelle tagliato in basso; plancia in grigio titanio e in tinta Myron e finiture in Rosso Seduzione. A richiesta, poi, è previsto il rivestimento in Alcantara per il volante. Completano l'ambiente i nuovi ed esclusivi sedili in tessuto nero con inserti in vinile e logo grigio '500', la lunetta in vinile nero e le cuciture specifiche in grigio/rosso. Prezzi a partire da parte da 24.500 euro per la versione 1.0 T3, mentre la 500X 1.3 T4 Sport costa 27.000 euro.



Anche per questo modello è attiva la formula finanziaria Zero+Zero: niente anticipo, niente interessi, con rate per la famiglia 500X a partire da 189 euro al mese allungabile fino a 72 mesi.