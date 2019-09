Salone Francoforte 2019, la Merkel alla scoperta delle novità Opel

Anche la cancelliera tedesca Angela Merkel ha portato i suoi saluti allo stand Opel nel padiglione 11, dove Michael Lohscheller, ceo di Opel, le ha parlato della strategia di elettrificazione della casa tedesca. Tra le cinque anteprime Opel al Salone di Francoforte vi sono tre nuovi modelli elettrici: Corsa-e,Grandland X versione ibrida plug-in e Corsa-e Rally. Tutti i modelli Opel avranno una versione elettrica entro il 2024.



''In 120 anni di produzione automobilistica, Opel ha sempre unito l'ingegneria tedesca e la passione per il design, permettendo a tutti di accedere a innovazioni e tecnologie pionieristiche. Oggi questo atteggiamento vale più che mai per la mobilità elettrica'', ha dichiarato Michael Lohscheller parlando dell'offensiva Opel sulla mobilità elettrica.



Accanto ai nuovi modelli elettrici, al Salone di Francoforte di quest'anno vengono presentate in anteprima anche la nuova Opel Astra e la sesta generazione della piccola best seller Corsa.



La reginetta dello stand è stata sicuramente la Corsa elettrica, prima vettura della casa di Russelsheim ad essere realizzata sulla piattaforma per veicoli elettrici di PSA come la cugina francese 208 di Peugeot. Accanto a questa vettura - che è in bella mostra poco distante da un'altra Corsa che ha fatto la storia, una GT dell'87 - anche il nuovo Grandland X Hybrid4 a trazione integrale. Questa vettura ibrida plug-in abbina la potenza del turbobenzina 1.6 a due motori elettrici, per una potenza complessiva di 300 CV. I consumi di carburante preliminari nel ciclo WLTP(media nel ciclo misto) sono di 1,6 l/100 km con emissioni di CO2 pari a 37 g/km (nel ciclo NEDC3: 1,6 l/100 km, emissioni di CO2 pari a 36 g/km).



Infine, recentemente presentata alla stampa, e di scena al Frankfurt Messe anche la nuova Opel Astra mentre per gli amanti dello spazio e del comfort arriva la Zafira Life, disponibile ora in tre lunghezze differenti e con motori efficienti.