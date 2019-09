Fiat, partner degli Azzurri, lancia a Coverciano 500X Sport

(Fca ha scelto il Centro Tecnico Federale 'Luigi Ridolfi' a Firenze Coverciano (un quartiere di Firenze) che è il centro di eccellenza per la formazione, il training e lo sport oltre che sede storica della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per far debuttare la nuova Fiat 500X Sport. Dopo Urban e Cross, questa nuova versione del crossover Fiat 500X - best seller nel suo segmento - esordisce su un nuovo 'terreno' per esaltare, dopo due declinazioni che rispecchiano la sua doppia anima - ovvero quella più metropolitana, tecnologica e connessa, e quella più off-road, per vivere piacevoli avventure fuori città - la sportività più pura. Fiat 500X Sport, dopo questa accurata 'preparazione atletica', diventa così una valida e moderna alternativa alle vetture compatte del segmento C dal look sportivo. Si tratta di una fascia di mercato in crescita che vale più di 500 mila unità l'anno in Europa. La nuova ''punta di diamante'', versione top di gamma della rinnovata gamma 500X, offre maggiori performance, grazie alle caratteristiche tecniche riviste, regalando ancora più agilità, sicurezza e divertimento. Nasce così uno straordinario crossover sportivo, che trova la sua massima espressione prestazionale con il propulsore FireFly Turbo 1.3 che eroga ben 150 Cv di potenza e 270 Nm di coppia abbinato al nuovo setting delle sospensioni, all'assetto più basso, alla taratura del sistema sterzante, ai nuovi cerchi da 19 pollici con pneumatici ad alte prestazioni e al nuovo look più dinamico. ''Al pari della Nazionale di calcio - ha detto Luca Napolitano, responsabile dei marchi Fiat e Abarth per la regione EMEA - la 500X si forma e si mette a punto in Italia, dove viene costruita nello stabilimento FCA di Melfi. E si allena per giocare in tutto il mondo, tanto da essere, insieme all'iconica 500, il modello più globale della gamma Fiat. Lanciata nel 2014 e rinnovata lo scorso anno, la 500X è leader nel suo segmento in Italia e si colloca stabilmente nella top 10 in Europa, oltre ad aver segnato la più alta crescita al di fuori dell'Italia: +12%.



La 500X è stata prodotta in oltre 500mila unità. Senza contare che è il modello Fiat che più di ogni altro conquista nuovi clienti, provenienti da altri marchi o segmenti, grazie alla sua versatilità, al suo grande spazio interno e alla sua capacità innata di adattarsi a tutti gli usi, i terreni e gli stili di guida''.



Nell'occasione, Gabriele Gravina presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha sottolineato il valore della collaborazione con Fiat. Con l'evento di oggi, ha detto, ''tornano a intrecciarsi i destini di Fiat e FIGC, due simboli del Made in Italy nel mondo che condividono gli stessi valori sportivi e umani come passione, energia ed emozioni''. Una collaborazione che li ha visti percorrere insieme oltre un secolo di evoluzione sociale, industriale e culturale del nostro Paese. Tra l'altro, quest'anno sia Fiat che FIGC (entrambe nate a Torino) celebrano il 120 anniversario dalla fondazione, una pietra miliare tanto in ambito automobilistico che sportivo. E lo scorso giugno, su questi solidi pilastri, è stato siglato il rinnovo, per altri quattro anni, della sponsorizzazione avviata nel lontano 2000: il marchio Fiat sarà infatti ancora Top Partner e Auto Ufficiale degli Azzurri, continuando così la propria avventura sui campi da calcio.