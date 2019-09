Salone di Francoforte 2019: Mercedes punta su elettrico anche per van

Il fenomeno del trasporto con l'espansione dell'urbanizzazione delle città e dello shopping on line rappresenta una sfida per Mercedes, secondo cui i veicoli elettrici devono essere parte integrante di queste soluzioni.



Al Salone di Francoforte, Mercedes ha presentato il nuovo Eqv: un monovolume full electric per il trasporto di persone capace di un'autonomia di oltre 400km e che sarà commercializzato dal prossimo anno. Di questo ultimo nato nella casa della Stella e dei programmi del futuro ha parlato Marcus Breitschwerdt, che dallo scorso aprile è responsabile mondo per i vans della Mercedes. "Il mercato europeo dei vans per Mercedes rimane strategico sia dal punto vista economico che strategico. Nei prossimi 10-20 anni - ha detto Breitschwerdt - vogliamo espandere il settore dei van perché riteniamo che lo sviluppo dell'urbanizzazione, della digitalizzazione, degli acquisti on line avranno una forte espansione in tutto il mondo e soprattutto in Europa. Ad esempio, tutti gli acquisti che effettuiamo on line dovranno essere distribuiti e consegnati a qualsiasi ora in tutti gli angoli della città e i furgoni completamente elettrici saranno una soluzione ottimale anche per i trasporti notturni".



Sul mercato italiano anche in questo ambito Mercedes consegue ottimi risultati: "Abbiamo registrato una crescita di oltre il 70% negli ultimi tre anni - ha detto Breitschwerdt - e ad oggi abbiamo un aumento del 20%". Per quanto riguarda i programmi futuri, Breitschwerdt ha spiegato che negli ultimi anni Mercedes ha cominciato a sviluppare veicoli elettrici "perché riteniamo che il trasporto delle merci, finora demandato solo ai veicoli diesel, debba avere una mobilità rispettosa dell'ambiente e non solo nelle città. Lo scorso anno abbiamo lanciato l'eVito ideale per medie percorrenze con una autonomia di 150km e recentemente abbiamo presentato l'eSprinter che è dotato di due batterie in modo che l'acquirente abbia la possibilità di scegliere se privilegiare la capacità di carico o l'autonomia. Lo scorso 20 agosto è stata la volta dell'Eqv, che ha una autonomia di oltre 400km. Un veicolo ideale per l'uso privato con 8 posti e con una capacità notevole di ricarica: passa dal 10 all'80% in appena 45 minuti.



Prossimamente per completare l'elettrificazione di tutta la gamma ci sarà anche il Citan elettrico "che nella sua nuova generazione che continuerà ad essere prodotto in collaborazione con Renault ma che sarà indubitabilmente Mercedes nella linea, negli interni e nella tecnologia".