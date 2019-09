Salone di Francoforte 2019, Audi RS7 Sportback prima hyper-5 porte

Come godere delle emozioni che solo una hypercar da 600 Cv riesce a dare, ma senza dare troppo nell'occhio e, soprattutto, avendo confort e guidabilità (anche nell'uso quotidiano) che solo una berlina riesce a dare? La risposta arriva da Audi, o meglio dalla sua divisione Audi Sport GmbH che, in occasione del Salone Internazionale dell'Automobile (IAA) di Francoforte, ha presentato in anteprima mondiale la seconda generazione di RS 7 Sportback.





Questa coupé a cinque porte coniuga le prestazioni di una sportiva pura a un'elevata efficienza grazie all'abbinamento del V8 4.0 TFSI biturbo da 600 Cv ai sistemi mild-hybrid a 48 Volt e cylinder on demand, permettendo di scattare da 0 a 100 in 3,6 secondi. La velocità massima, dove permesso, è autolimitata elettronicamente a 250 km/h. Optando per il pacchetto Dynamic, a richiesta, è possibile toccare i 280 km/h, che diventano 305 km/h con il pacchetto Dynamic Plus. "RS 7 Sportback è una Gran Turismo di razza - ha commentato Oliver Hoffmann, CEO di Audi Sport GmbH - con questa seconda generazione di RS 7 Sportback offriamo ai nostri clienti, particolarmente attenti al design, una coupé a cinque porte dal carattere straordinario, in grado di abbinare fruibilità nell'utilizzo quotidiano e prestazioni da supercar". RS 7 Sportback vanta un design unico, sostanzialmente differente dalla vettura da cui deriva. Nel frontale spiccano l'ampio single frame privo di cornice a contrasto e corredato della griglia a nido d'ape specifica RS in nero lucido e le generose prese d'aria con blade verticali total black. La coda è caratterizzata dalla banda luminosa che collega i gruppi ottici, uno dei tratti distintivi di nuova Audi RS 7 Sportback, e dallo spoiler a comando elettrico integrato nel portellone che fuoriesce oltre i 100 km/h. I proiettori a Led sono di serie e a richiesta sono disponibili i Led Audi Matrix RS con luce laser e i gruppi ottici posteriori a Led con indicatori di direzione dinamici che danno vita ad animazioni luminose specifiche RS aprendo o chiudendo le porte. Cuore generoso di RS7 Sportback è il V8 4.0 TFSI da 600 Cv che eroga - fra 2.050 a 4.500 giri - ben 800 Nm di coppia.



Grazie alla rete di bordo principale a 48 Volt, il V8 biturbo coniuga straordinarie prestazioni ed elevata efficienza.



L'alternatore-starter azionato a cinghia (RSG) costituisce il cuore del sistema mild-hybrid (MHEV)che nelle fasi di decelerazione possono essere recuperati sino a 12 kW di potenza.



La modalità start/stop è attiva già a partire da 22 km/h. Nella guida di tutti i giorni, la tecnologia MHEV riduce i consumi fino a 0,8 litri ogni 100 chilometri. A questo si aggiunge la tecnologia COD (cylinder on demand) che disattiva i cilindri numero 2, 3, 5 e 8 ai carichi medi e ridotti - disattivando le fasi d'iniezione e accensione e chiudendo le valvole di aspirazione e scarico - e passando di fatto ad un funzionamento a 4 cilindri, la fasatura dei cilindri attivi viene adeguata in funzione della nuova mappa d'erogazione, così da.



RS 7 Sportback è dotata di trasmissione Tiptronic a 8 rapporti con convertitore di coppia, ottimizzata negli innesti e corredata di un'evoluta funzione Launch Control, di serie, e alla trazione integrale permanente Quattro. Per un comportamento di marcia ancor più dinamico, la trazione quattro può essere integrata dal differenziale sportivo posteriore, incluso nei pacchetti Dynamic e Dynamic plus. Il differenziale sportivo distribuisce attivamente la coppia tra le ruote del medesimo asse, a vantaggio del contenimento del sottosterzo e dell'agilità della vettura. L'assetto RS comprende sospensioni pneumatiche adattive di serie e sterzo sulle quattro ruote dinamico a richiesta. E' disponibile anche l'assetto sportivo RS plus con Dynamic Ride Control (DRC). Il sistema si avvale di molle in acciaio e ammortizzatori con tre diverse tarature.



In Italia, nuova Audi RS 7 Sportback sarà disponibile presso le Concessionarie nel corso del quarto trimestre del 2019.