A Francoforte offensiva elettrica VW con e-up! e ID.3

Doppia presentazione 'elettrica' per Volkswagen, che al Salone di Francoforte lancia la nuova e-up! e in anteprima mondiale la ID.3, vetture ad emissioni zero di ultima generazione. La ID.3, primo veicolo elettrico basato sulla piattaforma modulare MEB, ha un'elevata autonomia (fino a 550 km), e anche tempi di ricarica ridotti: con una potenza di ricarica di 100 kW in soli 30 minuti è possibile caricare circa 290 chilometri di autonomia.

Assicura una mobilità elettrica a un prezzo di partenza non elevato (la versione di accesso costa meno di 30 mila euro). Attenzione anche all'ambiente: con la ID.3 la Volkswagen offre per la prima volta una vettura con emissioni zero di CO2 dalla produzione alla batteria, alla catena di fornitura. Innovativo anche il design, come pure gli interni grazie al concetto Open Space che offre la disponibilità di spazio di una classe superiore e crea nuovi standard. Quanto ai comandi, sono intuitivi e semplici come non mai.

Riguardo alle prestazioni, il pianale MEB offre una distribuzione ottimale dei pesi e un comportamento di marcia dinamico grazie alla trazione posteriore. Infine attenzione alla sicurezza: i numerosi sistemi di assistenza forniscono il più elevato grado di sicurezza e comfort. Il lancio della vettura è previsto alla metà del 2020.Sono inoltre compresi nel prezzo fino a 2.000 kWh di corrente per un anno.



La e-up! elettrica di ultima generazione garantisce un'autonomia fino a 260 km e un prezzo a partire da 23.350 euro. E' ideale per la città ed il traffico pendolare: grazie a un +70% di capacità energetica della batteria aumenta anche l'autonomia. Mentre si fa sport, si va al cinema o si fa shopping: con una potenza di ricarica di 40 kW le batterie raggiungono l'80% della carica in soli 60 minuti.

La capacità della batteria è aumentata da 18,7 a 32,3 kWh netti e la carica rapida consente di raggiungere l'80% in 60 minuti con 40 kW. Grande l'agilità, con lo scatto 0-100 km/h in 11,9 secondi E' anche una vettura tuttofare con quattro porte, quattro posti e fino a 941 litri per i bagagli. Al top l'equipaggiamento: cruise control, climatizzatore automatico e Lane Assist di serie Grazie a una specifica app, poi, la navigazione e la gestione della batteria avvengono tramite lo smartphone. La prevendita parte già in autunno. Di lunga durata, infine, la garanzia: 8 anni o 160.000 km sulle batterie.