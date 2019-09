Salone Francoforte 2019, debutta Puma in versione Titanium X

L'Ovale Blu utilizza la vetrina del salone di Francoforte per svelare la versionePumaTitanium X.



Esaltando il design di Puma, crossover di ispirazione suv che dal passato riprende solo il nome, la versione Titanium X è caratterizzata da dettagli distintivi come i sedili con rivestimenti rimovibili e lavabili, che rendono più facile che mai mantenere gli interni come nuovi ed è il primo modello nel suo segmento a offrire, il Lumbar Massage Seat, il sedile con massaggio lombare.



Inoltre, gli elementi distintivi includono il pad di ricarica wireless per ricaricare i propri dispositivi anche in movimento, l'Hands-free Tailgate, l'apertura e chiusura del portellone senza l'uso delle mani, oltre al sistema audio premium B&O. All'interno, ogni dettaglio è stato studiato per esaltare l'eleganza e il fascino della Puma Titanium X grazie alla scelta di finiture premium e dettagli esclusivi.



''Lo stile sofisticato e il comfort sono l'essenza della nostra nuova Ford Puma, e l'elegante versione Titanium X incarna perfettamente queste qualità - ha dichiarato Roelant de Waard, Vice President, Marketing, Sales & Service, Ford of Europe - Le tecnologie presenti di serie, solitamente riservate ai modelli alto di gamma, offriranno un comfort eccezionale per i clienti di crossover compatti''.



Le specifiche premium previste di serie a bordo di Puma Titanium X conferiscono al segmento dei crossover compatti un nuovo livello di esclusività, consentendo ai clienti di vivere l'esperienza di guida all'insegna del comfort.



I rivestimenti dei sedili, rimovibili e lavabili, sono dotati di un elegante sistema integrato di cerniere che consente di rimuoverli facilmente utilizzando una sola mano. I copri sedile studiati appositamente per le famiglie rendono più facile che mai pulire macchie di succo di frutta o impronte di animali domestici, aiutando a mantenere l'abitacolo sempre pulito.



Inoltre, le tecnologie innovative pensate per il comfort includono i sedili anteriori con funzione massaggio lombare che distende i muscoli e contribuisce a viaggi più rilassanti.



Azionati con la semplice pressione di un pulsante, i sedili, controllati elettronicamente, sono dotati di un sistema di massaggio regolabile, con direzioni di scorrimento e tre livelli di intensità. Gli interni di Puma Titanium X sono arricchiti dal volante in pelle, da applicazioni effetto legno che rivestono la lunetta del quadro strumenti e il cruscotto, e da inserti in tessuto a motivi geometrici per gli interni delle portiere.



Per gestire al massimo ogni impegno, le features tecnologiche innovative includono il pad di ricarica wireless per ricaricare i propri dispositivi anche in movimento. Il pad si trova appena sotto il cruscotto, rileva i dispositivi compatibili, avviando automaticamente la ricarica, ed evita di occupare uno dei due ingressi USB di Puma con il cavo di ricarica.



I dispositivi possono rimanere collegati tramite Bluetooth al sistema di comunicazione e intrattenimento SYNC 3 durante l'utilizzo del pad di ricarica wireless. Inoltre, è disponibile il sistema audio premium B&O da 575 watt e 10 altoparlanti, specificamente calibrato per regalare l'esperienza audio migliore possibile indipendentemente dalle condizioni di guida.



I clienti che sceglierannoPumasaranno tra i primi a trarre vantaggio dall'EcoBoost Hybrid, creato su misura per ottimizzare l'efficienza nei consumi e offrire un'esperienza di guida più reattiva e gratificante.



La tecnologia EcoBoost Hybrid potenzia il motore a benzina EcoBoost 1.0 3 cilindri con un sistema di starter/generator (BISG) azionato da una cinghia da 11,5 kW, che sostituisce l'alternatore standard, consentendo il recupero e lo stoccaggio di energia durante le decelerazioni del veicolo e la ricarica di un pacco batteria di ioni-litio da 48 volt, raffreddato ad aria.



Offerto con potenza da 125 e 155 CV, la motorizzazione Mild-Hybrid monitora continuamente il modo in cui il veicolo viene utilizzato per determinare quando e con quale intensità ricaricare la batteria e quando utilizzare la carica della batteria immagazzinata. Tantissimi i sistemi di assistenza alla guida anche se il vero punto di forza è lo spazio di carico bestia class (ben 456 litri).