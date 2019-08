Volkswagen Golf 8, foto ufficiale con mascheratura optical

Il lungo cammino che sta portando al debutto della ottava generazione della Volkswasgen Golf si avvicina alla conclusione, visto che - dopo aver deciso di riservare la passerella del Salone Internazionale dell'auto di Francoforte alla elettrica ID.3 - la Casa di Wolfsburg ha fissato per l'ultima settimana di ottobre la data del reveal, con inizio della commercializzazione nei primi mesi del 2020. Intanto, dopo molte foto 'rubate' è la stessa Volkswagen diffondere una immagine ufficiale della Golf 8, seppure 'mascherata' con gli adesivi optical, predisposti a formare col gioco di neri e bianchi la parola Golf sulle fiancate.



Nonostante il tentativo di rendere poco 'leggibile' le forme e i dettagli della carrozzeria, si nota da questa immagine - secondo la migliore tradizione Golf - che 'tutto è cambiato senza cambiare nulla'. Il look nel suo complesso risulta comunque più slanciato e moderno con una fanaleria anteriore (ispirata a quella della Polo) allargata e ingentilita da proporzioni più eleganti. L'auto nell'immagine è una 5 porte e - secondo uanto riferisce il magazine AutoPlus - si dovrebbe trattare dell'unica variante di carrozzeria commercializzata come avverrà anche per le prossime generazioni delle 'cugine' Audi A3 e Seat Leon. Nessuna notizia ufficiale è stata invece fornita in tema di caratteristiche meccaniche, ma è lecito supporre che la gamma motori comprenderà unità benzina e diesel, anche con elettrificazione Mild 48 Volt, oltre che una variante PHEV ibrida ricaricabile.