Ford, al Caravan Salon debutta il concept Big Nugget

In occasione del Caravan Salon 2019 di Düsseldorf, in Germania, Ford ha svelato il nuovo camper concept Big Nugget. Tredici metri cubi di spazio e oltre 2 metri di altezza all'interno, oltre a camera da letto, bagno e angolo cottura separati, questi veicolo è stato realizzato in collaborazione con Westfalia, l'azienda specializzata per il mondo del camper. Presentato in occasione del Caravan Salon 2019 di Düsseldorf, il concept Big Nugget ha una lunghezza di 6 metri ed è basato sul Ford Transit a passo lungo e tetto alto. Il concept Big Nugget sfrutta al meglio lo spazio extra, creando quattro aree funzionali ben definite. Nella parte anteriore, i sedili del conducente e del passeggero possono essere ruotati per offrire maggiore spazio abitativo e un'ampia e confortevole zona pranzo.



Al centro del veicolo si trova un'area bagno separata, con servizi igienici, lavabo e doccia completamente integrati, oltre a un pratico angolo cottura con fornello a gas a due fuochi e un frigorifero da 70 litri. Nella parte posteriore, la zona notte presenta un letto lungo 2 metri disposto sul veicolo in modo da poter ospitare comodamente due adulti. Lo spazio abitativo può anche essere riconfigurato per ospitare altri due occupanti.



L'Ovale Blu sta valutando l'introduzione del concept Big Nugget nei mercati europei, da offrire insieme al Transit Custom Nugget.