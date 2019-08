Salone Francoforte: ecco EQV, monovolume elettrico Mercedes

Dopo l'anteprima assoluta lo scorso marzo, Mercedes porta sotto i riflettori di Francoforte la nuova EQV, ultima nata della famiglia Mercedes EQ, la prima monovolume premium con trazione elettrica della Stella. Tra i punti di forza di questo modello figurano autonomia di 405 chilometri e ricarica veloce della batteria ad alto voltaggio dal 10 all'80% in meno di un'ora. Inoltre, la Mercedes-Benz EQV presenta un abitacolo estremamente confortevole ed è caratterizzata da una versatilità impareggiabile e la possibilità di scegliere tra due diversi passi.



Essendo un modello di serie a tutti gli effetti, la EQV sarà integrata nella linea produttiva standard dello stabilimento di Vitoria, situato nella zona settentrionale della Spagna, dove vengono assemblati anche la Classe V ed il Mercedes-Benz Vito. La catena cinematica elettrica (eATS) della Mercedes-Benz EQV sviluppa una potenza di picco di 150 kW ed è montata all'altezza dell'asse anteriore, sotto il frontale dinamico con presa di ricarica inserita nel paraurti. Il motore elettrico, il cambio con rapporto di trasmissione fisso, l'impianto di raffreddamento e l'elettronica di potenza formano un'unità compatta altamente integrata. L'energia è fornita da una batteria agli ioni di litio, montata nel pianale della vettura in posizione ribassata e centrale a vantaggio anche del comportamento di guida della EQV. Grazie alla sua velocità massima di 160km/h, la monovolume assicura prestazioni apprezzabili anche al di fuori dei centri urbani.



La dotazione di serie della Mercedes-Benz EQV comprende un caricabatterie onboard raffreddato ad acqua con una potenza di 11kW: di conseguenza, è predisposta per la ricarica a corrente alternata (AC) sia in ambito domestico che presso le stazioni di carica pubbliche. La batteria con una capacità utile di 90kWh assicura un'autonomia di 405 chilometri. Il montaggio della batteria nel pianale permette di sfruttare tutto lo spazio disponibile, senza alcuna limitazione all'interno della vettura.



Anche la monovolume completamente elettrica di Mercedes-Benz soddisfa, pertanto, le massime aspettative in termini di funzionalità e versatilità, il che la rende adatta a molteplici destinazioni d'uso. Nell'allestimento con sei sedili singoli, ad esempio, si trasforma, invece, in uno shuttle di rappresentanza in grado di offrire un'esperienza di viaggio all'insegna del comfort e della massima silenziosità, soddisfacendo così i requisiti essenziali per il trasporto passeggeri di alta gamma.



Il montaggio flessibile di sedili singoli o panchette consente di convertire la EQV in versione a 7 o addirittura 8 posti.



Il design originale ed avveniristico rappresenta un elemento comune a tutti i veicoli EQ. Alla base risaltano la griglia del radiatore 'Black Panel' con lamelle cromate e la vista laterale pulita con cerchi in lega leggera da 18 pollici nel design specifico EQ, che esprimono dinamicità già a vettura ferma.



Il design degli esterni si riflette anche nell'abitacolo, dove una serie di dettagli realizzati in una tonalità oro rosa si fonde con lo stile 'cool', sottolineando l'effetto 'welcome home'. Il cuore dell'interazione uomo-macchina è costituito dall'intuitivo sistema Mercedes-Benz User Experience (MBUX), che combina un touchscreen da 10 pollici con un sistema di comando vocale dotato di funzione auto-apprendimento e di innovative funzioni dedicate alla connettività.