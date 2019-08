Bmw a Francoforte, motori benzina e diesel alta efficienza

Bmw ha annunciato oggi l'elenco delle novità che saranno presentate fra meno di due settimane al Salone di Francoforte, confermando - come già è accaduto negli ultimi mesi - che i grandi costruttori premium tedeschi hanno ripreso, e con grande impegno, ad investire nel settore dei modelli tradizionali (quelli che 'si vendono') e dotati di motori termici, al più elettrificati, compreso uno stuolo di nuovi diesel. ''Oltre a una strategia di marketing flessibile e un portafoglio diversificato di prodotti - si legge nella nota della Casa di Monaco - per continuare ad essere il produttore di auto premium di maggior successo al mondo è indispensabile anche un'ampia gamma di tecnologie di propulsione che comprendono motori a benzina e diesel altamente efficienti, propulsori completamente elettrici e sistemi ibridi plug-in''.



Il fatto che Bmw collochi al vertice della sua presenza all'IAA 2019 l'ultima generazione dello Sports Activity Coupe (SAC) X6 che sarà proposto con due V8 benzina e due unità 6 cilindri il linea a gasolio è il segnale più evidente di questa svolta industriale. Ben consapevole che l'elettrificazione è una delle strade irrinunciabili per la mobilità del futuro, le aziende automobilistiche non abbandonano i modelli con propulsione tradizionale - evidentemente aggiornata per rispondere alle future norme sulle emissioni - proprio perché la quasi totalità dei mercati mondiali richiede vetture di questo tipo, indispensabili per il futuro del business automotive e comunque rispettose dell'ambiente. Bmw X6, che mostra un design fortemente modernizzato e dominato dalle inedite proporzioni del doppio rene (in opzione anche con illuminazione notturna) oltre che da un abitacolo completamente riprogettato, verrà proposta da novembre in due varianti con l'ultima generazione del diesel twin turbo 3.0 6 cilindri da 265 e 400 Cv (rispettivamente la X6 xDrive 30d e la X6 M50d) e due con il 6 cilindri 3.0 benzina da 340 Cv e con l'evoluzione del V8 biturbo da 530 Cv ( la X6 xDrive 40i e la X6 M50i).



Anteprima a Francoforte anche per la nuova Bmw Serie 1 - lancio sul mercato a partire dal 28 settembre - che presenta per la prima volta la trazione anteriore e che sarà proposta anche nelle due varianti con trazione integrale intelligente xDrive con il modello M135i xDrive con il motore benzina da 306 Cv al top del gamma. Show premiere, nell'ambito 'alto' del mercato, per la nuova Bmw Serie 8 Gran Coupé, la sportiva di lusso a quattro porte che offre prestazioni ancora incrementate e maggiori livelli di spazio nella parte posteriore grazie al passo aumentato di 201 millimetri. Lancio sul mercato avverrà a partire da settembre 2019 con una scelta di tre motori: 840d xDrive a gasolio da 320 Cv, 840i e 840i xDrive a benzina da 340 Cv e M850i xDrive da 530 Cv. Accanto a questa saranno esposte alla IAA 2019 anche le nuove M8 Coupé e M8 Cabrio realizzate da Bmw M GmbH, due modelli elitari che dispongono dell'unità V8 con tecnologia M TwinPower Turbo da 625 Cv, trasmissione M Steptronic a otto rapporti, trazione integrale M xDrive e differenziale M attivo. Da segnalare anche il debutto in pubblico per la M340i xDrive Touring con il benzina 6 cilindri in linea da 374 Cv e per la famiglia delle nuove X1, con design completamente rivisitato e ampia varietà di modelli con trazione anteriore o integrale intelligente BMW xDrive. Bmw X1 sarà proposta con motori benzina e diesel a 3 e 4 cilindri, con potenza comprese fra 140 e 231 Cv. Nella primavera del 2020 l'offerta sarà completata da una versione ibrida plug-in. L'anticipazione del futuro elettrificato del marchio Bmw M e della guida sportiva nel mondo di domani sarà affidata alla concept Vision M Next, già vista nell'evento NEXTGen nello scorso giugno. Oltre alla citata X1 PHEV e alla MIni Cooper SE, 100% elettrica, che verrà mostrata per la prima volta in pubblico a Francoforte, il Gruppo Bmw introdurrà nel 2020 anche le versioni ibride plug-in della X3 e della Serie 3 Touring. Nel complesso nel 2023 saranno 25 i modelli dei brand del Gruppo dotati di propulsione elettrificata.