Dagli States con furore, Drako GTE elettrica da 1200 Cv

Viene dalla California e promette emozioni forte l'ultima delle hypercar elettriche per milionari. Alimentata da quattro propulsori a zero emissioni da 309 Cv, con una potenza complessiva di 1.200 Cv, la GTE prodotta dalla Drako sarà realizzata in soli 25 esemplari, e sarà venduta al prezzo di circa 1,25 milioni di dollari, al cambio 1,11 milioni di euro.



Presentata a Carmel, in occasione di Quail Motorsports Gathering, già prenotabilee, la GTE sarà in consegna a partire dal 2020. Si tratta della prima vettura stradale ad alte prestazioni dell'azienda fondata dieci anni fa da Dean Drako e Shiv Sikand nella Silicon Valley, a San José, con lo scopo di creare vetture elettriche emozionali, sia da corsa sia targabili.



Berlina a quattro porte, omologata per quattro persone, grazie ai quattro motori che complessivamente sviluppano una coppia motrice 'monstre' di 8.800 Nm, promette di raggiungere i 330 km/h di velocità massima. La sua dinamica di guida è stata sviluppata sul circuito del Nuerburgring e prevede una gestione indipendente e coordinata della coppia motrice scaricata su ogni singola ruota. I propulsori a zero emissioni sono alimentati da un pacco batterie da 90 KWh rifornibili tramite colonnina anche di tipo rapido, sino a 150 kW.



Sviluppata intorno a un telaio di produzione Fisker, la GTE è equipaggiata con sospensioni dotate di ammortizzatori Öhlins TTX 36 e vanta un impianto frenante dell'italiana Brembo, con dischi carboceramici e pinze a sei pistoncini all'anteriore e a quattro al posteriore. Le ruote da 21 pollici calzano pneumatici Michelin Pilot Sport all'avantreno della misura 295/30 R21 e al retrotreno 315/30 R21. All'ordine, può essere richiesta anche con un set di gomme da pista, sempre della Casa francese, montate su ruote da 20".



Tra le soluzioni che saranno più apprezzate da chi ama la guida veloce e le digressioni in pista, da segnalare il 'manettino' per il controllo della dinamica del veicolo che dispone di sei impostazioni: corsa, pista, asciutto, pioggia, neve, ghiaccio.