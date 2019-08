Ecco Aventador SVJ 63 Roadster e Huracan Evo GT Celebration

Riflettori puntati alla Monterey Car Week, e più precisamente all'evento del The Quail, sulle due nuove Lamborghini in serie limitata che sono state svelate ieri alla presenza di Stefano Domenicali, CEO dell'azienda di Sant'Agata Bolognese. In occasione del più importante evento mondiale dedicato alle auto storiche e a quelle da collezione, sono state infatti svelate Aventador SVJ 63 Roadster - che verrà costruito in sole 63 unità per ricordare il 1963, anno di fondazione della Casa del Toro - e Huracan Evo GT Celebration, che vuole essere un tributo alle vittorie americane della Lamborghini alla 24 Ore di Daytona e alla 12 Ore di Sebring. In questo caso gli esemplari programmati sono 36, in quanto la somma delle due gare di Endurance (24 Ore di Daytona e alla 12 Ore di Sebring) fa appunto questo totale. Frutto del lavoro del team di design del Centro Stile Lamborghini e del reparto Ad Personam (che hanno attinto alle pressoché infinite opzioni di colori e finiture dando vita a otto nuove combinazioni uniche) Aventador SVJ 63 Roadster evidenzia un look esterno sviluppato appositamente per questa auto. Sono segni 'distintivi' il tetto, il cofano motore, le bocchette di aerazione del motore, il telaio del parabrezza e gli specchietti retrovisori in fibra di carbonio opaca o lucida.



I cerchi forgiati Leirion presentano una nuova finitura in titanio opaco, e sulla livrea SVJ 63 spicca la targhetta con la numerazione progressiva '1 di 63'.



All'interno, Alcantara in tre diversi colori, con elementi in fibra di carbonio ripresi in tutto l'abitacolo, si abbinano al CarbonSkin, il leggerissimo materiale brevettato da Lamborghini.



Il badge sul volante, insieme al logo '63' posto sul pannello posteriore in Alcantara e CarbonSkin che sottolineano l'appartenenza dell'auto a un'edizione limitata. La vettura presente alla Monterey Car Week è in Grigio Acheso opaco, abbinato a elementi esterni in fibra di carbonio a vista.



Tra i dettagli in Arancio Dac spiccano i logo SVJ e 63, oltre al coprimozzo dei cerchi in titanio opaco. All'interno, i rivestimenti in Alcantara nelle tre tonalità Grigio Octans, Grigio Cronus e Arancio Dryope si abbinano a fibra di carbonio e CarbonSkin. I sedili sportivi in fibra di carbonio sono rifiniti con impunture incrociate Q-Citura bianche, mentre il logo 63 dietro ai sedili in fibra di carbonio e Alcantara ricorda tutta l'esclusività della SVJ Roadster.



Da notare che tutte le 63 Aventador SVJ Roadster in programma sono già state vendute a collezionisti di tutto il mondo, con consegne previste a partire dal 2020.



La Huracan Evo GT Celebration è un tributo alla Huracan GT3 Evo, che per due stagioni consecutive ha trionfato alla 24 Ore di Daytona e alla 12 Ore di Sebring. La livrea, caratterizzata dall'abbinamento Verde Egeria e Arancio Aten, ricorda quella del GRT Grasser Racing Team, che assieme al Paul Miller Racing ha regalato a Lamborghini le quattro vittorie. La vettura è proposta in 9 differenti combinazioni di colori, sviluppate dal team Lamborghini Ad Personam in collaborazione con il Centro Stile. Il carattere racing è sottolineato dagli esagoni sulle portiere e sul cofano anteriore che incorniciano il numero 11 - ispirati ai porta numero delle vetture da corsa - sia dai cerchi mono dado da 20 pollici, abbinabili a pinze freno colorate. Su richiesta è possibile personalizzare la carrozzeria con lo scudo Lamborghini Squadra Corse, applicato sul tetto e incorniciato dalle bandiere italiane e statunitense, e corone d'alloro poste sul fender posteriore. L'abitacolo presenta altri dettagli esclusivi: interni in Alcantara con cuciture a contrasto dello stesso colore della livrea; la targhetta esagonale con scudo, bandiere e allori, posta tra i nuovi sedili racing, che debuttano sulla Huracan Evo GT Celebration. L'edizione limitata della coupé Lamborghini è disponibile solo per il mercato nordamericano e le prime consegne sono previste a inizio 2020.