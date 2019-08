Morgan, consegnati ai concessionari primi esemplari Plus Six

I concessionari Morgan del Regno Unito hanno preso in consegna i loro primi esemplari della nuova Plus Six. Le auto sono state consegnate a Thrill On The Hill, il festival annuale di Morgan, che si è tenuto a Prescott Speed Hill Climb nel Gloucestershire, Regno Unito. Quest'anno, l'evento ha celebrato il 110° anniversario e ha attirato oltre un migliaio di visitatori. Oltre a salire sul famoso percorso delle loro auto, gli ospiti hanno sperimentato viaggi come passeggeri a bordo dell'attuale gamma di auto, tra cui la Plus Six.



Tutti gli 11 modelli Plus Six consegnati verranno utilizzati come veicoli dimostrativi e la società vorrebbe invitare chiunque fosse interessato a provare l'auto contattando il rivenditore più vicino. Più di 150 ordini Plus Six sono stati effettuati e le consegne dei clienti dovrebbero iniziare nel quarto trimestre del 2019.



La Plus Six è un'auto tutta nuova che celebra il design distintivo di Morgan. È dotato di un motore turbocompresso a sei cilindri in linea da tre litri BMW ed è il primo modello ad essere costruito sulla nuova piattaforma in alluminio CX-Generation dell'azienda. Meno dell'1% delle sue parti sono condivise con altri modelli Morgan.



I prezzi per il Plus Six partono da 77.995 sterline Iva inclusa nel Regno Unito. Le prime 50 auto che verranno costruite saranno tutte prime edizioni in 'Smeraldo' o 'Pietra di luna'. "Siamo lieti di assistere ai primi modelli Plus Six consegnati alla nostra rete di concessionari nel Regno Unito qui a Thrill On The Hill 2019 - ha detto Steve Morris, ceo di Morgan Motor Company - La vista di tutte le 11 Plus Six First Edition è una cosa da vedere, e questa consegna segna il culmine di anni di duro lavoro da parte del nostro piccolo team con sede a Malvern Link. Non vediamo l'ora di un futuro radioso per questo fantastico nuovo Morgan".