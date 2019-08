Mercedes GLB, al via gli ordini per il nuovo suv compatto

Si allarga l'offerta dei modelli 'G' della Stella a Tre Punte: Mercedes ha aperto gli ordini per il suo inedito suv compatto GLB, che inizierà ad essere consegnato ai clienti entro la fine dell'anno. In versione 5 posti GLB 200 - che è la versione benzina 1.4 da 163 Cv entry level - viene proposto in Germania (dove l'Iva incide per il 19%) a 37.746,80 euro. Come nel caso di tutte le versioni GLB, il nuovo suv può essere ordinato con una terza fila di due sedili singoli a scomparsa, che costa 1.309 euro. Queste sedute nella terza fila, che portano a 7 la capacità massima di passeggeri, possono essere utilizzati da persone fino a 1,68 metri di altezza. Per assicurare una migliore accessibilità nel prezzo della terza fila di sedili è compresa la funzione Easy-Entry per quelli della seconda fila e la regolazione anteriore e posteriore.



Questa funzionalità - specifica Mercedes nella sua nota - è disponibile anche per il suv GLB cinque posti al costo di 428,40 euro. La Casa della Stella a Tre Punte ha predisposto anche i due pacchetti Energizing ed Energizing Plus (costo 1.666 e 2.975 euro) che comprendono i più recenti sistemi di assistenza alla guida, l'infotainment intuitivo MBux e un completo controllo del confort di bordo. La seconda versione benzina, GLB 250, utilizza un 2.0 da 224 Cv.



GLB sarà anche proposto con il diesel 2.0 OM 654q che, grazie all'ulteriore sviluppo del sistema di post-trattamento dei gas di scarico, soddisfa già i requisiti Stage 2 RDE (Emissioni di guida reali) che entreranno in vigore nel 2020 ed è certificato Euro 6d. Quattro le varianti a gasolio: due a trazione anteriore - GLB 180 d con il 2.0 da 116 Cv e GLB 200 d con il 2.0 da 150 - e due a trazione integrale GLB 200 d 150 Cv 4Matic e 220d 190 Cv 4Matic. I modelli a trazione integrale dispongono di serie del pacchetto Offroad Engineering che include Downhill Speed Regulation (DSR) e la modalità di guida aggiuntiva Off Road che adatta la potenza erogata, le caratteristiche dell'intervento 4Matic e l'ABS per la guida fuoristrada. I due suv GLB 4Matic dispongono in combinazione con i proiettori a Led Multibem, di una speciale luce fuoristrada che rende più facile vedere gli ostacoli su terreni accidentati. Il nuovo suv Mercedes può essere ordinato anche con il pacchetto Business (1.963,50 euro) che comprende Active Parking Assist con Parktronic, riscaldamento dei sedili, touchpad, funzioni MBux estese (con controllo vocale Hey Mercedes, profili personali, funzioni predittive e hotspot Wi-fi), navigazione HDD e Informazioni su LiveTraffic. Mercedes ha predisposto per il lancio di GLB anche il pacchetto Start (1.666 euro) che potrà essere ordinato fino alla fine del 2019. Vengono montati i fari a Led ad alte prestazioni, il portellone Easy-Pack, gli specchietti retrovisori esterni ribaltabili elettricamente, il retrovisore interno auto-oscurante, il lavacristallo riscaldato e il sedile con supporto lombare a 4 vie. Nel nuovo Mercedes GLB sono presenti moderni sistemi ADAS con Keeping Assist e Active Brake Assist di serie in Europa. Il pacchetto di assistenza alla guida (1796,90 euro) comprende i sistemi Active Distance Assist Distronic; Active Speed Limit Assist, regolazione velocità basata sul percorso con funzione di fine coda; Assistente allo sterzo attivo; Assistente cambio corsia attivo; Assistente arresto di emergenza con funzione SOS; funzione corsia di salvataggio; Active Brake Assist; frenata di emergenza; Evasive Steering Assist; Assistente mantenimento corsia attivo; Active Blind Spot Assist; funzione di avviso di uscita; funzione di allarme nell'area dei passaggi pedonali; Pre-Safe Plus.



Il listino del nuovo GLB prevede tre livelli di equipaggiamento - Style, Progressive e AMG Line - a cui si aggiunge il pacchetto Notte (505,75 euro). Nel primo anno GLB potrà anche essere ordinato come Edizione 1 (supplemento 9.044 euro) con cerchi in lega leggera da 20 pollici impreziositi da flange arancioni, interno colore bahia marrone con impunture rosso corallo e rivestimenti in legno di noce marrone a poro aperto e motivi rosso corallo.