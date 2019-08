Nissan Juke 2020, sarà meno originale ma più competitivo

Nissan si appresta a 'rivoluzionare' uno dei suoi cavalli di battaglia, il suv compatto Juke che al momento del suo lancio (era il 2010) stupì per l'originalità del design e per la silhouette da coupé, che a quel tempo era davvero insolita. Ora la Casa giapponese (che fa parte dell'Alleanza con Renault e Mitsubishi) ritorna su un binario di maggiore normalità, almeno da ciò che hanno evidenziato le tre immagini teaser finora diffuse in vista del lancio il prossimo 3 settembre al Salone di Francoforte. Juke 2020 avrà infatti proporzioni più 'convenzionali' con una linea da crossover-coupé che le permetterà di competere efficacemente in un segmento (quello dei suv di segmento B) che è sempre più competitivo ma anche sempre redditizio. Tra i pochi 'guizzi' di originalità di Juke ci sarà la firma luminosa frontale (con un motivo a 'elica a tre pale') mentre sono assolutamente allineati gli archi passaruota, non più muscolosi e sporgenti - che davano assieme al grande diametro delle ruote un effetto off-road - ma molto più 'cittadini'. E' certo, anche se Nissan al momento non ha rilasciato informazioni, che Juke 2020 sarà realizzato sulla piattaforma CMF-B dell'Alleanza Renault Nissan, la stessa di Clio e Captur, quindi prevista anche con motorizzazione ibrida plug-in (ma in una fase 2) partendo invece dal propulsori termici benzina (1.0 da 100 Cv e 1.3 da 130 Cv) e diesel (1.5 da 95 e 115 Cv), il tutto con importanti miglioramenti su piano dell'assistenza alla guida (ADAS) e dei sistemi di connettività.