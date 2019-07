Seat aggiorna tutti i modelli della sua gamma

Gli spagnoli della Seat annunciano vari aggiornamenti e miglioramenti alla gamma 2020 della propria produzione, con l'introduzione di equipaggiamenti aggiuntivi, a partire dalla radio digitale di tipo DAB, disponibile anche per il Suv Tarraco. Tra le novità da evidenziare l'introduzione delle inedite versioni 'Black Edition' per la gamma Leon: si tratta di un'elaborazione caratterizzata dal colore nero, realizzata partendo dalla versione FR.



Andando nel dettaglio dei vari modelli, con un'offerta motori che prevede il Diesel 1.6 TDI da 95 Cv, i benzina 1.0 da 95 e 115 Cv e il metano 1.0 da 90 Cv, l'Ibiza 2020 propone, appunto, la radio digitale su tutte le varianti dotate di Media System, nuovi tessuto per i rivestimenti e una differente scelta di colori per la carrozzeria, oltre a una più ampia disponibilità di accessori.



Come per Ibiza, anche sulle Arona model year 2020 le cover per i sedili in tessuto sfoderabile non saranno più disponibili.



I propulsori in listino saranno il Diesel 1.6 TDI 95 Cv con cambio manuale a 5 rapporti o automatico DSG a 7 marce, i benzina 1.0 TSI con trasmissione manuale nella variante da 95 Cv e con in più anche l'automatico per la 115 Cv. La 1.0 TGI a metano da 90 Cv verrà proposta con un manuale a 6 velocità. Tra i nuovi accessori dedicati allo stile, da citare il Design Pack che include proiettori 'full LED' e vernice carrozzeria bicolore. Per l'Ateca 2020 il ventaglio di scelta si allarga con l'introduzione del quattro cilindri 1.5 TSI 150 Cv con cambio manuale a 6 rapporti o cambio DSG 7 rapporti, l'abitacolo sfoggia uno schermo da 8" con schermo capacitivo e lo specchio retrovisore interno fotocromatico senza cornice esterna e porte USB di tipo C (quelle anteriori illuminate). L'allestimento Business aggiunge come standard il controllo di velocità adattivo che regola automaticamente la distanza di sicurezza dal veicolo che precede, frenando o accelerando la vettura. Il nuovo pacchetto FR include, tra l'altro, i cerchi in lega "Performance Machined 36/2" da 19 pollici, il cruscotto digitale, il Park Assist, il Seat Full Link e la ricarica senza fili per smartphone.



La monovolume Alhanmbra, ordinabile con il 2.0 TDI da 150 Cv o 177 Cv, aggiunge per la sicurezza il 'blind spot detection', per l'individuazione della presenza di veicoli nell'angolo cieco al guidatore, e il riconoscimento dei cartelli stradali.



In attesa, infine, della quarta generazione della Leon, la Casa iberica rilancia l'appeal della sua sportiva compatta con l'introduzione dell'allestimento Black Edition. In listino da 21.100 euro, questa proposta abbraccia tutta la gamma, famigliare Sportourer ST compresa. E' stata sviluppata utilizzando come base la FR, di cui conserva il badge identificativo. Rispetto a questa aggiunge nella dotazione di serie i sedili sportivi rivestiti in Alcantara, i cerchi in lega da 18" Performance Sport Black (da 17" per 1.0 TSI e 1.6 TDI), il tetto panoramico apribile elettricamente. Esteticamente si riconosce per la tinta nero brillante per specchietti, griglia frontale, impiegata sulle wagon anche per i mancorrenti.