BMW pronta a lanciare la Serie 2 Gran Coupé

La BMW prosegue a espandere la sua gamma e con la Serie 2 Gran Coupé si prepara a proporre sul mercato un'inedita quattro porte dall'aspetto sportivo, dalle dimensioni compatte e dalla grande abitabilità interna. La Casa bavarese ha diffuso alcune immagini della vettura, ancora ampiamente camuffata, impegnata negli ultimi test pre-produzione sulle strade intorno a Monaco. Attesa al debutto davanti al grande pubblico per novembre, sulla passerella statunitense del Los Angeles Auto Show, la Serie 2 Gran Coupé promette di colpire per la linea particolarmente filante. E' destinata a soddisfare le esigenze di una clientela 'premium' che ama guidare veloce. Derivata dalla berlina, condivide pianale e meccanica con la recente nuova Serie 1 e dovrebbe arrivare sui principali mercati mondiali entro la primavera 2020, sia in configurazione a due ruote motrici sia con trasmissione integrale xDrive. Al lancio, la versione di punta per sportività sarà la M235i xDrive da 306 Cv, equipaggiata con il quattro cilindri a benzina più potente del gruppo dell'Elica, accreditato di consumi medi di 7,1-6,7 l/100 km, con emissioni di CO2 di 162-153 g/km.