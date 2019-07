Peugeot, Rifter debutta con PureTech 130 e cambio EAT8

Peugeot Rifter amplia la gamma e debutta ora in Italia con una nuova motorizzazione abbinata al cambio automatico EAT8 ad 8 rapporti. Si tratta del propulsore benzina PureTech da 130 CV, un motore che ha vinto per quattro anni consecutivi il premio di Engine of The Year e che è stato adottato da tantissimi altri modelli della casa del Leone. Un motore moderno, ad iniezione diretta, dotato anche di filtro antiparticolato GPF abbinato di serie al cambio automatico ad 8 rapporti EAT8, in grado di esaltare le caratteristiche di questo motore da 130 CV (i prezzi partono da 24.500 euro). Comodo come un multispazio e funzionale come un suv, Rifter riprende proprio da questo tipo di carrozzeria una serie di caratteristiche che ne hanno determinato il successo commerciale: maggiore altezza dal suolo, grandi ruote protette da ampi passaruota, protezioni dei sottoporta e degli scudi paraurti generose.



Disponibile a richiesta c'è l'Advanced Grip Control che, con l'abbinamento di serie dei pneumatici M+S da 16", aumenta la trazione su fondi scivolosi e amplia così il raggio di azione del mezzo. La funzione HADC, poi, permette poi il controllo automatico della velocità in discesa del mezzo, elevando ancor più la sicurezza del veicolo in situazioni limite. Queste caratteristiche contribuiscono a ribadire la personalità di questo modello, sia in ambito urbano che fuori porta. Con Rifter, inoltre, debutta per la prima volta in questo segmento il Peugeot i-cockpit. Costruito sulla piattaforma EMP2, modulare e pratico, Rifter è disponibile in due diverse lunghezze, 4,4 o 4,75 metri, entrambe acquistabili in versione a 5 o 7 posti.