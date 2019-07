Lotus svela Evija, supercar elettrica da 2.000 Cv

Lotus entra nel ristretto mercato delle supercar elettriche con la Evijla. Linea scolpita in galleria del vento, quattro motori EV per una potenza complessiva di 2.000 cavalli, una poderosa coppia motrice di 1.700 Nm, sono il biglietto da visita della vettura sportiva green presentata in grande stile a Londra dal Costruttore britannico. La nuova hypercar d'Oltremanica scatta da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi, da 0 a 300 km/h in meno di 9 secondi e può raggiungere una velocità massima di 320 km/h. L'autonomia dichiarata è di 400 km per ciclo di ricarica. Si tratta di numeri di tutto rispetto, come degno di attenzione è il prezzo della vettura annunciato in 1,7 milioni di sterline, pari a 1,9 milioni di euro, tasse escluse.



La Evija sarà prodotta in soli 130 esemplari. Il nome, che si pronuncia 'E-vi-ya', significa la prima esistente. Il suo stile riprende, evolvendoli, alcuni elementi del design delle attuali Lotus. In controtendenza con la filosofia della Casa britannica che privilegia la leggerezza alla potenza, questa proposta deve fare i conti con l'elevato peso legato al pacco batterie di bordo da 70 kWh, montato in posizione centrale. Nonostante la monoscocca ultra leggera realizzata in fibra di carbonio, fa segnare sulla bilancia ben 1.680 kg. Un valore che, però, sottolineano da Hethel è il più basso in assoluto per una hypercar EV. Lunga 4.459 mm, larga 2 metri e alta soli 1.122 mm, la Evija è costruita artigianalmente. Utilizzando una presa industriale da 350 kW, le sue batterie possono essere rifornite integralmente in soli 18 minuti. La vettura, che attualmente è ancora in fase di test pre serie, è attesa sulle strade entro l'inizio del 2020. Può già essere prenotata tramite il sito www.lotuscars.com, versando una caparra di 278.000 euro.