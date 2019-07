Opel Vivaro: al via gli ordini, previsto in 3 misure diverse

Opel ha aperto gli ordini il nuovo Vivaro, con prezzi a partire da 21.620 euro, e consegne previste in estate. Rispetto al modello precedente, la terza generazione di Vivaro è disponibile in tre lunghezze invece che in due (4,60, 4,95 e 5,30 metri), ha una portata superiore di 200 chilogrammi (fino a superare i 1.400 kg) e una massa rimorchiabile che arriva a 2.500 kg, per cui può trasportare ben mezza tonnellata in più. La maggior parte delle versioni sono alte solo 1,90 m e possono pertanto accedere ai parcheggi sotterranei. È disponibile in opzione una vasta gamma di sistemi di assistenza e di tecnologie avanzate, tra cui spiccano il controllo della trazione IntelliGrip, la telecamera posteriore con visione a 180 gradi e il sistema multimediale di infotainment. Funzioni utili come le portiere scorrevoli controllate con sensori e l'apertura FlexCargo per il trasporto di oggetti particolarmente lunghi aumentano ulteriormente la versatilità di questo veicolo.



Opel offre il nuovo Vivaro in quattro versioni di base. La versione d'ingresso è il Classico, offerto a un prezzo di 21.620 Euro. La taglia Small da 4,60 metri monta il diesel 1.5 litri da 75 kW/102 CV, certificato Euro 6d-TEMP, abbinato al cambio manuale a sei rapporti (consumi di carburante secondo il ciclo NEDC1: ciclo urbano 5,6-5,4 l/100 km, ciclo extraurbano 4,9-4,7 l/100 km, ciclo misto 5,2-4,9 l/100 km, emissioni di CO2pari a 135-130 g/km; consumi di carburante secondo il ciclo WLTP2: ciclo misto 7,4-6,3 l/100 km, emissioni di CO2pari a 194-165 g/km). Vivaro Cargo S ha un volume di carico di 4,6 metri cubici, che può aumentare a 5,1 metri cubici con l'apertura FlexCargo in opzione, che permette di trasportare oggetti lunghi fino a 3,32 metri (invece di 2,16 metri). Con l'opzione FlexCargo, lo schienale del sedile centrale può essere abbattuto e utilizzato come tavolino, per cui questo furgone può facilmente diventare un ufficio mobile. La lunghezza del piano di carico e il volume di carico aumentano a 4,02 e a 6,6 metri cubici con Vivaro Large.



I clienti possono scegliere il nuovo Vivaro anche in versione doppia cabina, con due file di sedili per un massimo di sei posti, a partire da 23.870 euro. Vivaro in versione doppia cabina FlexSpace viene proposto a partire da 25.220 euro e offre una flessibilità superiore. La terza versione del veicolo,Vivaro Life (in vendita a partire da 22.209 euro) è la scelta per il trasporto di passeggeri, potendo arrivare fino a nove posti (in base agli equipaggiamenti e alla configurazione dei sedili).