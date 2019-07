Alpine A110 S da 292 Cv, al via con l'app i pre-ordini

Debutto italiano meneghino per l'Alpine A110 S. La più potente tra le proposte della Casa fondata da Jean Rédélé, portata recentemente a nuova vita dal gruppo Renault, è stata presentata nell'Alpine Center di viale Certosa. E' già prenotabile online, utilizzando una app per smartphone. La vettura, che come da tradizione per il Costruttore promette emozioni forti alla guida, monta lo stesso motore 'milleotto' a benzina della più 'tranquilla' A110, con potenza però incrementata di 40 Cv. Il quattro cilindri turbo transalpino si conferma accoppiato a una trasmissione a doppia frizione e 7 rapporti con palette al volante. In questa variante più prestazionale eroga un picco di 292 Cv a 6.200 giri al minuto e un massimo di coppia motrice di 320 Nm tra 2.000 e 6.4000 giri. Valori che associati a un peso contenuto in 1.114 kg permettono alla due porte francese di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,4 secondi, di riprendere da 80 a 120 km/h in 2,6 secondi e di percorrere un chilometro con partenza da fermo in 22,8 secondi, con velocità di punta fissata a 260 km/h.



Contraddistinta da dettagli in arancione, tinta che spicca sulle pinze freno della Brembo, sulla bandierina presente sulle fiancate e sulla plancia, sul filetto del volante e in tanti altri piccoli particolari, la S si posiziona al vertice dell'offerta del modello, che al momento comprende le versioni Pure e Légende. Altri elementi caratterizzanti sono i cerchi GT Race con finiture scure e, all'interno dell'abitacolo, il rivestimento in materiale Dinamica nero per il tetto, le alette parasole, i pannelli interni delle porte, il volante e i sedili firmati dalla Sabelt. I pedali e i poggiapiedi sono in alluminio.



Oltre che una maggiore disponibilità di 'cavalleria', vanta un assetto ribassato di 4 mm (specifiche le molle elicoidali e le barre anti rollio) che privilegia le performance al comfort.

Anche il sistema di controllo elettronico della stabilità (ESC) è stato riconfigurato, soprattutto in modalità 'Track', per rispondere con efficacia alle performance incrementate.



Tra gli optional esclusivi della S da segnalare il tetto in fibra di carbonio lucido, i cerchi in alluminio forgiato Fuchs e la finitura in fibra di carbonio per i sedili Sabelt. ''Abbiamo già ricevuto alcuni ordini al buio del modello'', ha spiegato in occasione della prima nazionale Renato De Filippis, direttore marketing di Alpine per l'Italia ''La A110 S è in listino a partire da 68.200 euro: è prenotabile tramite l'app Alpine, poi il pre-ordine andrà confermato a settembre in uno dei due Alpine Center Italiani, quello romano di via Tiburtina o questo milanese di viale Certosa. Le prime consegne sono previste tra fine anno e inizio 2020''.