Opel, al via in Italia ordini per Grandland X Hybrid4 AWD

Al via gli ordini per Grandland X Hybrid4 AWD, prima vettura ibrida plug-in di Opel. Questa vettura rappresenta lo stato dell'arte della tecnologia ibrida, con due motori elettrici da 80 kW abbinati ad un turbobenzina da 1.6 litri da 200 CV, per una potenza complessiva di 300 CV che assicurano consumi ed emissioni decisamente ridotti, anche perché Grandland X Hybrid4 AWD è in grado di percorrere oltre 50 chilometri in modalità esclusivamente elettrica. In questo modo è possibile guidare sempre in elettrico nel percorso casa-ufficio durante la settimana, ricaricando la batteria a casa o in ufficio e dimenticandosi del benzinaio, fermo restando la possibilità di fare percorsi più lunghi quando si vuole, grazie all'autonomia del motore termico. Grandland X Hybrid4 AWD viene proposto in un unico allestimento che prevede badge Hybrid4; cerchi in lega 19" bi-color dedicati; info display con informazioni Hybrid; volante in pelle con corona piatta; cambio automatico AT8 con leve al volante; sistema Open&start; portellone ad apertura elettrica con sistema hands-free; selettore della modalità di guida (elettrica, ibrida, trazione integrale AWD e Sport). La presa di ricarica è posizionata sul lato opposto allo sportello del carburante, mentre la batteria è installata sotto i sedili posteriori per ottimizzare lo spazio nell'abitacolo e nel bagagliaio. Il tempo di ricarica dipende dal tipo di caricatore utilizzato. Oltre al cavo da 3,3 kW di serie fornito con la vettura per effettuare la ricarica da una presa domestica, Opel offre dispositivi per procedere a una ricarica rapida nelle stazioni pubbliche e con le wallbox domestiche. Per esempio, la batteria si ricarica completamente in circa un'ora e 50 minuti con una wallbox da 7,4 kW. Il sistema di trazione integrale prevede due motori elettrici da 80 kW e una batteria agli ioni di litio da 13,5 kWh di capacità. Il motore elettrico anteriore è abbinato alla trasmissione automatica a otto rapporti, il secondo è integrato, assieme al differenziale, nell'asse posteriore per fornire la trazione integrale on demand. Per migliorare l'efficienza, Grandland X Hybrid4 AWD è dotato di sistema frenante rigenerativo che recupera l'energia prodotta in fase di frenata o di decelerazione. In un tradizionale impianto frenante, l'energia meccanica prodotta dall'attrito dei freni va persa sotto forma di calore. Trasformando questa energia cinetica in eccesso in energia elettrica e utilizzandola immediatamente o accumulandola nella batteria, l'autonomia di Opel Grandland X Hybrid4 in modalità elettrica può aumentare in media fino al 10 per cento. Per sfruttare ulteriormente il sistema elettrico ad alta tensione (300 V), Opel Grandland X Hybrid4 AWD è dotato di compressore elettrico per il condizionamento dell'aria e di un sistema di riscaldamento elettrico. Al lancio sul mercato italiano Opel Grandland X Hybrid4 AWD viene offerta, per ordini entro il 31 luglio, con il noleggio a lungo termine Free2Move Lease a 389 euro al mese iva inclusa per 36 mesi. Comprende 15.000 km all'anno, assicurazione RC, furto/incendio, Kasko, copertura conducente e tutela legale, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale h24 e vettura sostitutiva in caso di guasto o sinistro.