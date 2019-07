Mercedes Classe B, arriva la versione speciale Sport Extra

Classe B debutta in una nuova serie speciale Sport Extra, che rende più ricca e tecnologica la versione Sport Plus, portando a bordo le funzionalità di infotanment più richieste dai clienti italiani.

Salgono, infatti, a bordo di Classe B Sport Extra il Pacchetto Tech, che include il display centrale multimediale ad alta risoluzione da 10,25'', il sistema di navigazione Mercedes-Benz, il Mirror Pack e l'Active Parking Assist con Parktronic, insieme con il quadro strumenti da 10,25" e la funzione 'Realtà Aumentata'. Le dimensioni aumentate dei due display valorizzano al massimo le funzionalità del sistema di Infotainment MBUX.



Sul fronte della sicurezza, tra gli equipaggiamenti offerti figurano il Mirror Pack, con retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e dispositivo antiabbagliamento automatico progressivo, e l'Active Parking Assist con Parktronic, il sistema di assistenza al parcheggio attivo che individua lo spazio giusto per il parcheggio e assiste il guidatore nelle manovre in entrata, in uscita e nelle operazioni di sterzata e in accelerazione.

Classe B Sport Extra è disponibile esclusivamente con motorizzazioni 180 d (116 CV, 260 Nm) e 180 (136 CV, 200 Nm), sia con cambio manuale a sei marce che con cambio a doppia frizione 7G DCT.

Basata sulla versione Sport Plus, si distingue per il look sportivo 'Progressive', con mascherina del radiatore con doppia lamella verniciata color argento e inserto cromato, terminali di scarico a vista e listelli cromati sulla linea di cintura e dei finestrini. Di grande impatto sono anche i cerchi in lega leggera da 17" a 10 razze in argento vanadio e i fari LED High Performance. A bordo anche la telecamera posteriore, il sistema antisbandamento attivo ed il climatizzatore automatico Comfortmatic, regolabile individualmente da guidatore e passeggero anteriore e bocchette posteriori centrali. Prezzi a partire da 29.370 euro.