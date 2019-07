Bentley EXP 100 GT,Granturismo del futuro celebra centenario

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Bentley, il brand di lusso del Gruppo Volkswagen, celebra oggi i suo compleanno numero 100, e lo fa svelando la EXP 100 GT, una concept che è la dichiarazione dello sviluppo del marchio nei prossimi anni. Questa elegante concept car, o meglio il modello di serie che ne deriverà, propone una inedita esperienza Gran Turismo al guidatore e ai passeggeri, sia che scelgano di utilizzarla in modalità convenzionale sia che preferiscano lasciarsi trasportare nel suo sontuoso abitacolo in guida autonoma.



Bentley EXP 100 GT sboccia dall'autentico DNA Bentley e trae ispirazione dalla profonda conoscenza dei desideri dei suoi clienti più attenti e lungimiranti. Progettata sulla base di una piattaforma innovativa e interamente elettrica, Bentley EXP 100 GT reinventa la Granturismo per il 2035. La presenza scenica e le impressionanti proporzioni degli esterni richiamano alla mente numerose GT storiche dell'azienda, ma proiettando nel futuro questo format. Il risultato è una visione rivoluzionaria commisurata allo status di Bentley quale marchio di auto di lusso più ambito al mondo. Altro elemento forte della Bentley EXP 100 GT è l'innovazione sostenibile: la vettura è progettata per offrire una maggiore consapevolezza del mondo esterno, con la presenza accuratamente selezionata di materiali, come la radica Copper Infused Riverwood ottenuta da legno antico di 5.000 anni, la verniciatura esterna Compass realizzata con lolla di riso riciclata, il tessuto similpelle 100% biologico ottenuto dalla vinificazione, i tappetini in lana da allevamenti britannici e le superfici interne in cotone ricamato. ''Oggi celebriamo il nostro centenario - ha detto Adrian Hallmark, presidente e AD di Bentley - definendo la nostra visione futura del marchio con la Bentley EXP 100 GT, la Granturismo moderna per eccellenza, progettata per dimostrare che il futuro della mobilità di lusso è stimolante e ambizioso come lo sono stati gli ultimi 100 anni''.



La Bentley EXP 100 GT ridefinisce il concetto di 'ammiraglia' come spazio per esperienze emotive straordinarie, capaci di arricchire e ispirare i passeggeri. Bentley ha immaginato i viaggi del futuro, attingendo ai suoi 100anni di competenza e abilità nel design e nella realizzazione artigianale di vetture di lusso, un traguardo che proprio in questi giorni l'azienda sta celebrando in tutto il mondo. Le portiere di guidatore e passeggero sono larghe due metri e ruotano verso l'esterno e verso l'alto per agevolare l'ingresso. Da aperte arrivano a quasi tre metri, per un'accoglienza ancora più sontuosa e in grande stile. L'illuminazione esterna crea un motivo dinamico e inconfondibile. Gli elementi più caratteristici della carrozzeria sono la griglia a nido d'ape illuminata e lo stemma con la B alata che emerge quando ci si avvicina alla vettura, con la luce che gioca sulla griglia, attraverso lo stemma e lungo la linea centrale del cofano fino a raggiungere l'abitacolo. Il risultato è una vettura che prende letteralmente vita.



Il Bentley Personal Assistant è l'elemento centrale della consolle principale ed è visualizzato utilizzando un'interfaccia illuminata in cristallo proveniente dalla Cumbria, una contea dell'Inghilterra. Il sistema intelligente Adaptable Biometric Seating può essere configurato in tre diverse modalità, a seconda che il proprietario stia guidando oppure utilizzando la modalità autonoma. I sensori biometrici monitorano la temperatura, la posizione del passeggero e le condizioni ambientali per garantire un comfort sempre ottimale in ogni condizione. Gli interruttori rotativi realizzati in rame e alluminio aggiungono una sensazione più tattile e concreta in un universo sempre più digitale. I display all'interno della vettura esaltano l'esperienza Granturismo grazie alla realtà aumentata oppure, a scelta, possono offrire un rifugio rilassante e accogliente.



Tutti gli schermi utilizzano un'interfaccia semplice e intuitiva che include display informativi OLED trasparenti nelle portiere, vetri con sistema di oscuramento automatico e display del sistema di intrattenimento per l'abitacolo anteriore dove visualizzare film, streaming video e altri contenuti quando la Bentley EXP 100 GT è in modalità di guida autonoma. (ANSA)