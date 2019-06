Ducato Base Camper 2020, conferma leadership europea settore

Come è avvenuto per le versioni destinate al trasporto di merci e di persone, recentemente evolute nel Model Year 2020, anche Ducato 'base camper' - modello leader come autotelaio per allestimenti autocaravan e altre soluzioni campeggio, con 500mila unità vendute in Europa negli ultimi 10 anni - si rinnova per consolidare la sua posizione nel segmento delle aziende specializzate che producono veicoli ricreazionali. Nuovo Ducato si inserisce in un settore in continua crescita con le immatricolazioni che sono aumentate del 6% rispetto al 2018, a dimostrazione che il camper è sempre più un 'lifestyle enabler', non un semplice veicolo da vacanza ma uno strumento di libertà per andare dove si vuole, quando si vuole.



In questo contesto continua a primeggiare Fiat Professional, unico brand ad avere al suo interno un team dedicato che può vantare una profonda conoscenza del mondo camper, certificata dal nuovo logo Fiat Professional For Recreational Vehicles. La leadership di Ducato Fiat Professional è confermata da uno straordinario palmares di premi internazionali, tra cui spicca il prestigioso titolo di Miglior base per i camper 2019 vinto quest'anno per la dodicesima volta consecutiva e assegnato dai lettori di Promobil, la rivista tedesca specializzata che da oltre 25 anni rappresenta un importante riferimento delle tendenze nel settore dei camper. Tra le maggiori novità del modello 2020, indirizzata a soddisfare ancora di più i clienti del settore, spicca la nuova trasmissione automatica a 9 rapporti che assicura un'esperienza di guida rilassata e piacevole, senza rinunciare alle prestazioni e ottimizzando in ogni situazione i consumi. Si rafforza anche uno dei tradizionali punti di superiorità di Ducato base camper: la gamma di motori propone ora un propulsore Euro 6d-TEMP Multijet 2 a gasolio da 2,3 litri - solido e longevo ma capace di garantire prestazioni e comfort automobilistici - che viene declinato nei quattro livelli di potenza: 120, 140, 160 e 180 Cv. Sono stati modificati il design del turbocompressore, dei pistoni e della fluidodinamica, novità che si accompagnano ai più avanzati sistemi di assistenza alla guida, oltre a sospensioni specifiche per i camper e una lunga serie di contenuti che garantiscono il massimo del confort. In particolare l'innovativo cambio automatico 9Speed permette di scegliere tra tre modalità di guida - Normal, Eco e Power - e due modalità operative: Drive, in cui il modulo di controllo seleziona e innesta le marce in base alle diverse condizioni di guida come velocità, carico, pendenza. E in modalità Autostick che, in caso di cambi di marcia frequenti e in situazioni difficili come in tratti a elevata pendenza, consente di mantenere un rapporto inferiore con un conseguente miglioramento delle prestazioni ed evitando il surriscaldamento.



La gamma motori di Ducato base camper parte con il 2.3 Multijet 2 da 120 Cv con 320 Nm di coppia massima abbinato al cambio manuale, che migliora del 10% potenza e coppia rispetto al precedente motore 2.0. Si passa poi alla taratura da 140 Cv - versatile ed elastica con i suoi 350 Nm di coppia (+9% rispetto al 130 Multijet) - che è disponibile sia con cambio manuale sia con l'avanzato cambio automatico 9Speed. Rispetto per l'ambiente e alte prestazioni caratterizzano il motore da 160 Cv, che eroga fino a 400 Nm nella versione con cambio automatico. Questa power unit assicura lo stesso comportamento su strada del precedente 180 Cv, a fronte di emissioni più basse, che ne fanno la soluzione migliore qualunque sia l'allestimento, anche oltre 3,5 ton.



Infine la proposta 2.3 Multijet 2 da 180 Cv con 400 Nm di coppia in combinazione con la trasmissione manuale e 450 Nm (+12% rispetto al modello precedente) con il 9 marce automatico, valori che ne fanno il best-in-class in termini di coppia. E' una proposta ideale per essere impiegato su camper integrali e di grandi dimensioni.