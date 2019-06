Land Rover Defender 2020, kit Lego svela aspetto definitivo

Il colosso dei giocattoli Lego ha infranto (probabilmente con il beneplacito dell'interessato) l'embargo sull'aspetto definitivo del nuovo suv Land Rover Defender. Nella gamma delle scatole di montaggio Lego Technic è stata infatti annunciata, con debutto commerciale in ottobre, quella dedicata nello specifico alla nuova generazione del Defender, presentato in questa 'edizione' composta da 2.573 pezzi, come off-road 'duro' con tanto di rinforzi esterni per l'abitacolo, portapacchi e altri accessori per il fuoristrada più impegnativo. Lego nel suo comunicato precisa la presenza nelle caratteristiche del kit Technic di un 'meccanismo di sterzo funzionante', di un 'cambio sequenziale a quattro velocità', e di 'tre differenziali e sospensioni indipendenti'. Interessante sul frontale il letterina Defender che preannuncia l'aspetto definitivo di questo modello. La nuova generazione del suv Defender - che abbandonerà la tradizionale costruzione con telaio a longheroni e assali rigidi per passare a quella con scocca portante e sospensioni indipendenti - dovrebbe debuttare ufficialmente in settembre al Salone di Francoforte.