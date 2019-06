Con la variante Gran Coupè la BMW 'allunga' la Serie 8

Allungando la Serie 8 Coupé la BMW ha realizzato la Gran Coupé. Linea sportiveggiante, due porte in più per facilitare l'accesso ai sedili posteriori e un abitacolo ampio come quello di una berlina tradizionale, fanno di questa sportiva di oltre 5 metri un punto di riferimento nel segmento per abitabilità. Cresciuto di 23,1 centimetri rispetto alla due porte, il nuovo modello ne condivide buona parte della componentistica.



Identica alle varianti Coupé e Cabrio sino alla base del parabrezza (che è più verticale), l'ultima arrivata presenta un passo incrementato di 20,1 centimetri (misura 3.023 mm). Il tetto più alto e la maggior distanza tra gli assi delle ruote hanno permesso di ampliare la cabina a favore, a vantaggio dei passeggeri, in particolare di quelli posteriori.



Lunga 5.082 mm e larga 1.932 e alta 1.407, la Gran Coupé è anche più larga di 3 cm e più alta di 6,1 cm rispetto alle varianti a due porte. A seconda della versione sulla bilancia fa segnare da 1.800 a 2.070 kg. La sua filante silhouette vanta un coefficiente di penetrazione aerodinamica (Cx) di 0,29.



Curiosità dimensionale: la carreggiata posteriore di 1.671 mm è la più ampia dell'intera produzione della Casa dell'Elica. Il vano bagagli che presenta una volumetria utile di 440 litri può comunque essere ulteriormente ampliato abbattendo parzialmente o totalmente lo schienale del divano, che è frazionabile in tre parti.



Proposta nei principali mercati mondiali dal prossimo settembre, disponibile sia con trazione posteriore sia con le quattro ruote motrici xDrive, la Gran Coupé viene offerta con una scelta tra tre propulsori plurifrazionati di cubatura generosa, tutti abbinati a un cambio automatico Steptronic a 8 rapporti. Le 840i e 840 xDrive montano un 6 cilindri 3.0 a benzina da 340 Cv che eroga una coppia massima di 500 Nm tra i 1.600 e i 4.500 giri: consente percorrenze nel ciclo combinato di 7,5-7,2 litri/100 km (7,8-7,5 la XDrive), con emissioni di CO2 di 170-164 g/km (179-171) e permette alla vettura di raggiungere i 250 km/h, con scatto da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi (4,9 sec.).



La M850i xDrive adotta un 8 cilindri 4.4 da 530 Cv e 750 Nm, ha consumi medi di 10-9,9 l/100 km, emissioni di 229-226 g/km, è autolimitata a 250 km/h e fa segnare 3,9 secondi nello 0-100 km/h. Infine, la turbodiesel 840d xDrive, con il suo 6 cilindri 3.0 da 320 Cv e 680 Nm, brucia nel ciclo misto 6,3-5,9 litri di gasolio ogni 100 km, produce in media 166-155 g/km di CO2, può raggiungere i 250 km/h e con partenza da ferma raggiunge i 100 km/h di 5,1 secondi.