Al via le vendite in Italia della VW Touareg con Diesel V8

La versione V8 turbodiesel della VW Touareg arriva sul mercato italiano a tre mesi dalla presentazione in prima mondiale, avvenuta all'ultima edizione del Salone di Ginevra. Equipaggiato con un motore di 3.956 cc da 421 Cv, in regola con la normativa Euro 6d-Temp, il maxi Suv tedesco in questa variante 'muscolare' abbina prestazioni da vettura sportiva a capacità di traino di rilievo. Accreditata di una coppia massima di ben 900 Nm, la Touareg con il 4.0 TDI accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi, può raggiungere i 250 km/h e trainare carichi sino a 3,5 tonnellate.



Il motore, accreditato di consumi combinati di 9,1 litri/100 km ed emissioni di CO2 di 237 g/km, eroga il picco di potenza tra i 3.500 e i 5.000 giri al minuto e quello di coppia da 1.000 a 3.250 giri. Dotata di trazione integrale 4Motion e cambio Tiptronic a 8 rapporti, dispone di cerchi da 19'' e di serbatoio del carburante maggiorato a 90 litri.



A livello di dotazione tecnologica include interessanti dispositivi, all'altezza del ruolo di ammiraglia a gasolio del brand: alcuni fanno parte della dotazione standard altri sono a pagamento. Si va dal supporto di visione notturna Nightvision che riconosce persone e animali al buio, attraverso la telecamera a infrarossi, all'assistenza per marcia in coda e in cantiere con automazione della sterzata, con mantenimento della corsia, accelerazione e frenata automatici fino a 60 km/h. Ci sono, inoltre, il dispositivo di assistenza agli incroci che, spiegano dalla Filiale ''reagisce al traffico trasversale davanti alla Touareg, lo sterzo integrale attivo che rende la Touareg maneggevole come un'auto compatta, una stabilizzazione del rollio con controllo elettromeccanico''. In vendita in Italia a partire a 97.000 euro, la 4.0 TDI viene proposta nel solo allestimento Advanced che, tra l'altro, include il climatizzatore impostabile in maniera differente secondo quattro zone, gli interni in pelle, le poltrone anteriori regolabili elettricamente. Il listino prevede un ampio elenco di accessori, tra cui l'Innovision Cockpit, con display da 12'' per la strumentazione e schermo a sfioramento TFT da 15'' collegato a un sistema di Infotainment Top Discover Premium, da cui è possibile regolare le principali impostazioni del veicolo. A livello tecnologico da segnalare anche la possibilità di avere i fari a matrice di LED IQ.Light con luce anabbagliante e abbagliante comandate in modo interattivo attraverso la telecamera di bordo.