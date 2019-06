Peugeot 2008, arriva la versione speciale Signature

Venduto nel corso degli anni in oltre 130.000 unità nel nostro Paese e in oltre 1,3 milioni nel mondo, il suv 2008 è il podio delle vetture Peugeot preferite dagli italiani. E oggi debutta in una serie speciale Signature, un allestimento celebrativo del successo del modello che fa del look e della tecnologia due degli elementi più importanti.



Cerchi in lega, vetri scuri, muscolosi passaruota di colore nero ad esaltare ancor più la vocazione da Suv ma, anche, sensori di parcheggio e l'integrazione con lo smartphone grazie al Mirror Screen con triple play (Apple CarPlay, Android Auto e MirrorLink). Declinato sulle motorizzazioni cuore della gamma, può esser scelta nella versione benzina PureTech da 82 CV o Diesel BlueHDi da 100 e porta al debutto in gamma la nuova tinta carrozzeria Blu Quasar.



In Italia 2008 è molto apprezzato e sono stati oltre 130 mila i clienti che finora l'hanno scelto per la sua connotazione da suv e le dimensioni contenute che ne favoriscono anche un utilizzo urbano. La 2008 Signature esalta look e tecnologia. Questa nuova serie speciale ha infatti di serie i cerchi in lega da 16" Hydre, vetri posteriori e lunotto oscurati, muscolosi passaruota di colore nero che esaltano ancor più lo spirito da vero Suv e uno specifico badge Signature. In ambito tecnologia, sono presenti di serie i sensori di parcheggio posteriori e l'integrazione dello smartphone grazie al Mirror Screen con triple play (Apple CarPlay, Android Auto e MirrorLink).



Internamente, 2008 Signature si caratterizza per finiture specifiche con tessuto Tokyo/Dublin con cuciture a contrasto Blu Cardio. Disponibile nelle motorizzazioni cuore della gamma 2008, la versione Signature è disponibile con la motorizzazione benzina PureTech 82 S&So con quella Diesel BlueHDi 100S&S con un listino, rispettivamente, di 19.130 euro e 21.830 euro ed è già ordinabile.