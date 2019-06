Audi e-Tron da 249 Cv, dubbio sulla denominazione

Nel migliore stile delle Case tedesche (copiate negli ultimi tempi anche da quelle giapponesi) Audi sta ultimando la messa a punto del suo super-suv elettrico derivato da e-Tron sul circuito del Nurburgring, ritenuto - a ragione - il migliore banco di prova per i modelli prestazionali. Come riferisce il magazine specializzato Carscoops (che ha anche sorpreso alcuni esemplari del nuovo modello durante questi collaudi) Audi non ancora deciso se questa inedita versione - realizzata sostanzialmente per fare concorrenza al suv Tesla Model X - si chiamerà e-Tron S oppure RS.

Una cosa è certa: il gruppo propulsore di serie, che eroga 355 Cv (402 in modalità Boost), dovrebbe arrivare al più significativo valore di 429 Cv (496 in modalità Boost), un incremento ottenuto quasi certamente con un upgrade della batteria, potenziata anche per aumentare l'autonomia elettrica allo stessi livello della Tesla Model X. Le immagini di Carscoops evidenziano anche altre differenze con l'e-Tron di serie: nella parte anteriore, spicca un paraurti modificato che presenta accenti angolari che convogliano l'aria in prese più grandi (destinati a migliorare il raffreddamento del sistema frenante maggiorato).

Nuovi anche i cerchi in lega leggera destinati ad ospitare pneumatici più larghi. Ultimo ma non meno importante, il paraurti posteriore rivisto, con un nuovo diffusore con due alette sporgenti. La presentazione dovrebbe avvenire nel corso del prossimo anno.