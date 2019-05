Svelata a sorpresa la nuova Opel Corsa, ma solo come elettrica

Con qualche mese di anticipo rispetto alla presentazione della nuova generazione della Corsa, Opel - il costruttore tedesco che fa parte del Gruppo PSA - svela la versione 100% elettrica di questo modello di segmento B che quando arriverà sul mercato proporrà una potenza di 100 kW (corrispondenti a 136 Cv) e ben 330 km di autonomia. Una variante che moltiplicherà l'interesse del pubblico per Corsa che, dal lancio nel 1982, è un modello di grande successo assoluto con una produzione che ha superato i 13,6 milioni di unità. Corsa ha portato la mobilità a milioni di persone e ora offre loro la possibilità di guidare a emissioni zero. La sesta generazione di Corsa sarà ordinabile tra poche settimane e verrà lanciata a settembre, partendo proprio con la Corsa-e, che sarà seguita dalle versioni diesel e benzina. La nuova Corsa-e offre una mobilità elettrica alla portata di tutti, grazie alla batteria da 50 kWh può essere ricaricata rapidamente fino all'80% della capacità in soli 30 minuti. Corsa-e è pronta per tutte le opzioni di 'pieno elettrico' - cavo e presa domestica, wallbox o ricarica rapida - e la batteria è coperta da una garanzia di 8 anni. Il livello di carica può essere verificato con la app myOpel, per poter ottimizzare tempi e costi di ricarica. Inoltre, l'autonomia può essere regolata scegliendo tra tre modalità di guida: Normal, Eco e Sport. In Sport, reattività e dinamismo della vettura aumentano, con una moderata riduzione dell'autonomia. In modalità Eco, Corsa-e diventa una specialista delle lunghe distanze e aumenta significativamente l'autonomia senza intaccare il confort. Il sistema di propulsione di Corsa-e permette di guidare a emissioni zero con il massimo 'piacere'.



Con una potenza di 100 kW (136 Cv) e una coppia istantanea massima di 260 Nm, la nuova BEV di Opel spicca per reattività, agilità e dinamismo. Corsa-e passa da 0 a 50 km/h in soli 2,8 secondi e in soli 8,1 secondi da 0 a 100 km/h. Le caratteristiche dinamiche di Corsa-e sono ben espresse dal suo design sportivo e la vettura conserva le dimensioni compatte delle generazioni precedenti. Con una lunghezza di 4,06 metri, Corsa resta una 5 posti agile, pratica e funzionale. La linea del tetto richiama quella di una coupé ed è più bassa di 48 mm rispetto al modello precedente, senza che si perda nulla in termini di altezza interna. Il posto guida è stato abbassato di 28 mm, con uno spostamento del baricentro che va a tutto vantaggio di maneggevolezza e caratteristiche dinamiche. Il moderno abitacolo caratterizzato dal cruscotto digitale può essere reso ancora più raffinato con i sedili in pelle.



Presenti anche fari IntelliLux Led Matrix, allerta angolo cieco laterale, sensori laterali e importanti sistemi avanzati di assistenza alla guida come il riconoscimento cartelli stradali, il cruise control adattivo, la protezione della fiancata flank guard basata su sensori, l'assistenza al parcheggio e il servizio telematico Opel Connect.