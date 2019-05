Hyundai Ioniq, in estate la nuova versione più hi-tech

Hyundai Ioniq, prima al mondo a offrire la scelta fra tre differenti motorizzazioni elettriche su un'unica carrozzeria, aggiorna design e tecnologia modificando il modello lanciato nel 2016. Le nuove Hyundai Ioniq Hybrid e Plug-in Hybrid arriveranno sul mercato europeo a partire da luglio 2019, mentre la versione Electric sarà disponibile dal prossimo settembre.





Nuova Hyundai Ioniq presenta rinnovati servizi di connettività Blue Link, i più avanzati sistemi di sicurezza attiva e di guida assistita Hyundai SmartSense e caratteristiche di infotainment evolute. Inoltre, il nuovo design - interno ed esterno - rende il modello più accattivante, mentre la più capiente batteria offre una capacità energetica del 36% in più rispetto alla versione precedente.



Con oltre 60.000 unità vendute dal lancio sul mercato nel 2016, Ioniq si è posizionata come uno dei pilastri della gamma Hyundai per la mobilità del futuro. La versione elettrica è equipaggiata con una batteria da 38,3 kWh, contro i 28 kWh della versione precedente, garantendo una capacità energetica maggiore del 36% e quindi una maggiore autonomia di guida, che arriva così a 294 km (target interno standard WLTP) con una singola carica, mentre la potenza massima è di 136 CV e la coppia è di 295 Nm. Il modello è inoltre equipaggiato con un caricatore a bordo da 7,2 kW per la ricarica Tipo 2 a corrente alternata, migliorato rispetto a quello da 6,6 kW del modello attuale, mentre attraverso la ricarica rapida a 100 kW è possibile ricaricare fino all'80% della batteria in soli 54 minuti.



Le nuove Ioniq Hybrid e Plug-in Hybrid sono caratterizzate dal motore a quattro cilindri Kappa 1.6 GDI a iniezione diretta, capace di erogare fino a 105 CV e 147 Nm di coppia. Inoltre, Ioniq Hybrid è equipaggiata con un motore elettrico a magneti permanenti che eroga 43,5 CV e 170 Nm di coppia massima, alimentato da una batteria a ioni polimeri di litio da 1,56 kWh posizionata sotto al divano posteriore, capace di operare in modalità completamente elettrica fino alla velocità di 120 km/h.



Il motore elettrico della versione Plug-in Hybrid eroga invece 60,5 CV e 170 Nm grazie a una batteria agli ioni polimeri di litio da 8,9 kWh che garantisce fino a 52 km (target interno WLTP) di guida esclusivamente elettrica. Nella combinazione di motore elettrico e propulsore a combustione interna, i due modelli sviluppano un massimo i 141 CV e fino a 265 Nm di coppia massima.



Oltre alle nuove funzionalità tecnologiche di bordo, nuova Ioniq presenta un rinnovato design degli interni con nuove linee e profili che ne sottolineano il carattere all'avanguardia. Il cruscotto è decorato con inserti in Dark Chrome Accent: sotto allo schermo da 10,25 pollici, il pannello di controllo del climatizzatore è stato ridisegnato e si presenta con una finitura lucida, mentre i comandi touch permettono un utilizzo facile e intuitivo. Il frontale delle nuove versioni ibride e plug-in è caratterizzato da una griglia con motivo a maglia, mentre il frontale con griglia chiusa di Nuova Hyundai Electric presenta una nuova finitura. Il design del paraurti anteriore è stato rivisto su tutte e tre le versioni con un inserto argentato, mentre la finitura antracite del paraurti posteriore dona al modello un look più dinamico.



Per un'esperienza di guida confortevole e sicura, Ioniq è equipaggiata con i più avanzati sistemi di guida assistita della famiglia Hyundai SmartSense e le hybrid e plug-in sono inoltre dotate di Eco-Driving Assist System (Eco DAS) per migliorare l'efficienza di guida.