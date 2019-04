Toyota Proace City, anteprima mondiale a Salone Birmingham

Anteprima mondiale del nuovo Toyota Proace City il 30 aprile prossimo in occasione del Commercial Vehicle Show di Birmingham.



Il nuovo furgone compatto sarà disponibile in due versioni.



Nato dalla partnership con il Gruppo PSA, il Proace City entra a far parte della gamma Toyota dedicata al settore veicoli commerciali, a fianco del furgone di medie dimensioni Proace e del pick-up Hilux, arricchendo ulteriormente la presenza Toyota nel mercato 'LCV' in Europa, dove - secondo la Casa - dovrebbe raggiungere entro il 2021 vendite annuali pari a circa 900.000 unità.



Il nuovo furgone compatto sarà disponibile in due diverse lunghezze (Short da 4,4 metri e Long da 4,7 metri). La versione passeggeri sarà disponibile con 5 e 7 sedili su entrambe le varianti. La capacità di carico è pari a un volume massimo di 3,3 m3 (versione Short) e 4,3 m3 (versione Long con Smart Cargo). Con lo Smart Cargo la lunghezza di carico raggiunge un massimo di 3,1 metri per la variante Short e di 3,4 metri per la variante Long. La portata utile disponibile sulla versione Long è pari a una tonnellata. Il nuovo furgone potrà rimorchiare masse fino a 1.500 chilogrammi. Per il posteriore la versione Furgone prevede di serie 2 porte asimmetriche, mentre la versione Passenger, un portellone singolo con apertura verticale finestrato.



Le motorizzazioni, benzina e diesel, permettono di scegliere tra un ventaglio di opzioni che spaziano dai 75 ai 130 cavalli di potenza, oltre alla scelta tra cambio manuale a 5 o 6 rapporti oppure cambio automatico a 8 rapporti.



Il nuovo modello va così a completare la gamma Proace sia dal punto di vista delle dimensioni che in termini di portata.



Lanciato nel 2016, il Proace sta per raggiungere la quota del 5% del mercato LCV, con un ritmo che entro la fine dell'anno dovrebbe portare in Europa vendite pari a 30.000 unità.