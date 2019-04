McLaren, al salone di NY anteprima mondiale per 570S Coupé

Il primo modello della Sports Series ad essere lanciato da McLaren prende il nome 570S Coupé. Questa due posti con motore V8 e struttura in fibra di carbonio è stata svelata per la prima volta in anteprima mondiale alla 115a edizione del Salone Internazionale dell'Auto di New York. In occasione del lancio del primo modello della Sports Series, la 570S Coupé, McLaren ha presentato a New York in anteprima mondiale la sua strategia di prodotto articolata su tre livelli. Ogni modello della Sports Series condividerà il proprio DNA con la Super Series e la Ultimate Series, che si collocano al di sopra della prima gamma all'interno della gerarchia McLaren. La 570S Coupé rappresenta un vero e proprio punto di rottura per il brand: per la prima volta infatti McLaren offre le sue tecnologie pionieristiche, sviluppate sulla base dell'esperienza su circuito, nel segmento delle auto sportive. Conformandosi alla logica di denominazione introdotta con la 650S, il numero '570' indica la potenza erogata dal primo modello della McLaren Sports Series: 570 PS, che corrispondono a 562 CV.