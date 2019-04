CLA coupé, la 'sex symbol' della Stella in arrivo a maggio

Se l'auto spesso viene paragonata ad una bella donna, questo parallelismo è davvero calzante nel caso della nuova CLA Coupé. Linee sinuose, pulite ed eleganti fanno della nuova sportiva della Stella un vero e proprio sex symbol su quattro ruote. Pensata per strizzare l'occhio ad un pubblico più giovane, rispetto a quello che solitamente acquista Classe C (età media 56 anni, stando alle ricerche di mercato commissionate dal brand), CLA Coupé è a tutti gli effetti una vettura 'smart', intelligente, grazie ad un ricco equipaggiamento tecnologico. A bordo sale, e c'era da aspettarselo, l'MBUX, l'assistente vocale della casa della Stella, oggi ampliato anche con comandi gestuali, Realtà Aumentata applicata alla navigazione e la comprensione di comandi vocali indiretti, fino all'Energizing Coach, un pacchetto opzionale che fornisce al conducente consigli personalizzati per il fitness e per una guida attenta, rilassata e mai stancante. Una sorta, se così possiamo definirlo, di personal trainer virtuale, che connette auto a smartwatch, consigliando al conducente lo stile da seguire e l'ambiente da ricreare a bordo per un benessere garantito a 360 gradi. Forte di un successo che ha consentito al marchio di vendere 750mila unità in tutto il mondo, CLA arriva con una forma rinnovata, decisamente più filante, e nel primo anno sarà disponibile anche in versione Edition 1: una instant classic, realizzata in edizione limitata, che presenta numerosi elementi estetici che ne sottolineano l'esclusività. Prodotta nello stabilimento di Kecskemét (Ungheria) con l'arrivo sul mercato previsto nel mese di maggio, CLA convince sicuramente per un design più pulito e seducente. La combinazione tra il profilo allungato al di sopra dei finestrini e le portiere senza cornice conferisce alla CLA Coupé un inconfondibile mix di eleganza e forte carattere sportivo. Il frontale incisivo (da Predator Face) è inclinato in avanti (shark nose) con cofano motore allungato e sagomato dai powerdome. I fari piatti, insieme al cofano motore incassato e alla mascherina del radiatore Matrix con Stella centrale, disegnano il volto sportivo della vettura. Le luci posteriori strette e sdoppiate e la targa spostata nel paraurti fanno apparire la coda della CLA particolarmente larga.



La parte superiore schiacciata e la coda sportiva in stile GT coniugano eleganza e sportività. Nell'abitacolo la parola d'ordine è tecnologia all'ennesima potenza: come per Classe A, infatti, il cuore di questa particolare architettura è soprattutto la plancia portastrumenti che rinuncia alla classica calotta di copertura. In questo modo, il corpo di base a forma di ala si estende ininterrottamente da una porta anteriore all'altra. Il display widescreen è sospeso sulla plancia.



Anche dal punto di vista della dinamica di marcia la nuova CLA mantiene ciò che il design promette: la carreggiata ampia (incrementata di 63 mm davanti e di 55 mm dietro rispetto al modello precedente) e il baricentro basso sono i due parametri principali che rendono la CLA il modello più sportivo della nuova generazione di compatte firmate Mercedes-Benz. A ciò si aggiunge l'equipaggiamento tecnico, con l'asse multilink posteriore disaccoppiato dal punto di vista dell'acustica e delle vibrazioni, lo sterzo diretto di serie e i cuscinetti idraulici anteriori. Già dalla fase di lancio, su entrambi i modelli, è disponibile un'ampia scelta di motorizzazioni di ultima generazione: quattro cilindri, diesel e benzina, con potenze comprese tra 116 e 224 cavalli, anche a trazione integrale 4MATIC. Un'offerta caratterizzata da prestazioni brillanti dove la parola d'ordine è downsizing, soprattutto se si prendono ad esempio il 1.5d e il 1.3 turbo, che saranno protagonisti primari per il mercato italiano. In vendita ad un prezzo di partenza di 33.610 euro, nuova CLA coupé è equipaggiata con tutta la tecnologia di ultima generazione introdotta - esattamente un anno fa - a bordo della piccola Classe A e poi sbarcata, lentamente, sugli altri prodotti rinnovati della gamma. Non solo MBUX ma anche tanti disposizioni che assistono il conducente nelle manovre di guida per aumentare la sicurezza a bordo.