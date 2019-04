Un po' di Porsche nella prossima ammiraglia firmata Bentley

L'ammiraglia della gamma Bentley, la berlina di lusso Flying Spur, sta per lasciare il posto ad un modello posizionato ancora più in alto, per differenziarsi maggiormente (lo ha dichiarato il CEO dell'azienda britannica del Gruppo Volkswagen, Adrian Hallmark) dalla diretta rivale che è la Mercedes Classe S nelle varianti AMG e Maybach.

L'erede della Flying Spur - che viene definito dall'azienda 'grand tourer quattro porte' - potrebbe attingere ad un altro nome nella lunga storia di Bentley proprio per prendere le distanze dalla gamma luxury della Stella a Tre Punte, avrà una silhouette più slanciata e dinamica, con proporzioni più importanti.

Questo salto di qualità sarà consentito dall'adozione della piattaforma MSB sviluppata per il Gruppo da Porsche e già adottata per l'ultima generazione della Continental GT. Secondo quanto riporta il magazine Automotive News Europe questo rafforzato legame con il mondo tecnologico e ingegneristico del Gruppo di Wolfsburg potrebbe portare, oltre alla elettrificazione mild hybrid dei motori benzina di ultima generazione, anche al debutto di una variante hybrid plug-in hybrid dell'ammiraglia erede della Flying Spur.

Naturalmente il posizionamento rivolto alla fascia alta del segmento luxury dovrebbe contribuire a rendere questo modello ancora più esclusivo e accessoriato, come dimostra una delle due immagini teaser rilasciate ufficialmente da Bentley, un inedito emblema per il cofano, dotato di sistema automatico di 'scomparsa' all'interno della carrozzeria (https://youtu.be/TXK8nselbD4?t=8) nel caso di incidente o altro rischio di contatto con la B alata.