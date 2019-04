DS punta a leadership elettrico, in vendita gamma E-Tense

Ds Automobiles punta con decisione alla leadership nel mercato premium elettrificato, e lo fa senza giri di parole. Arnaud Ribault, Vice President del marchio nato nel 2015, lo ha detto nell'ambito degli eventi organizzati per la tappa italiana della Formula E, a Roma e ha colto l'occasione per annunciare l'apertura da oggi degli ordini per la gamma E-Tense elettrificata. Ds, infatti, ha scelto di affiancare ai modelli tradizionali in gamma anche una versione elettrica o ibrida plugin fino al 2025; dopo quella data, non esisteranno più in listino vetture con motore esclusivamente termico.

Una rivoluzione, che prende corpo con la commercializzazione di DS 3 Crossback E-Tense, B-SUV premium 100% elettrico con 320 Km dichiarati di autonomia, e DS 7 Crossback E-Tense 4x4, SUV premium ibrido ricaricabile con 50 chilometri dichiarati di autonomia in modalità zero emission (ciclo WLTP), che offre 300 cavalli e 4 ruote motrici. Per dare maggior impulso a questa filosofia, DS assicura che entro il 2019 tutti i dealer saranno elettrificati.

"Portiamo sulle strade la tecnologia delle auto elettriche da pista" sottolinea Ribault, ricordando la promessa fatta alla nascita del marchio: lanciare un nuovo prodotto elettrificato ogni anno. "Le auto elettrificate - sostiene - sono più efficienti rispetto alle auto con motore termico. In pista vince chi usa l'energia nel modo più efficace, e noi portiamo questa tecnologia sulle auto da strada. L'elettrificazione - prosegue - rimarrà negli anni perché in alcune metropoli come Londra e Madrid l'accesso al centro cittadino è oramai pressoché interdetto alle vetture con motore esclusivamente benzina o diesel. E i clienti premium - conclude- non vogliono avere limiti nella circolazione".

DS 3 Crossback E-Tense ha una catena di trazione composta da un motore elettrico da 136 cv di potenza e 260 Nm di coppia, abbinato a una batteria agli ioni di litio da 50 kWh e da un sistema di recupero di energia in decelerazione e in frenata. L'autonomia dichiarata è di 320 km (ciclo WLTP), ovvero 430 km secondo il ciclo NEDC. La ricarica rapida da 100 kW permette di ricaricare 9 chilometri al minuto e di raggiungere l'80 % di ricarica in 30 minuti. Prezzi da 39.600 a 44.300 euro.

DS 7 Crossback E-Tense 4x4 monta un motore benzina da 200 cavalli e due motori elettrici per una potenza complessiva di 300 cavalli e una coppia di 450 Nm con quattro ruote motrici. Fiore all'occhiello è la modalità di guida Electric che permette di percorrere in modalità 100% elettrico, senza emissioni di CO2, una distanza dichiarata di 50 chilometri (ciclo WLTP) e fino a 135 km/h. Prezzi da 51.50 a 54.350 euro.