Mercedes, debutta la A35 AMG Sedan: tanto spazio a bordo

Con la nuova A 35 4MATIC Sedan l'attuale gamma AMG si arricchisce di un altro modello, che punta a un target giovane alla ricerca di un'auto sportiva senza dimenticare il comfort delle berline. L'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi e la velocità massima di 250 km/h (limitata elettronicamente) sono la risposta a chi cerca alte prestazioni anche nel segmento delle compatte.



La A Sedan ha un passo di 2.729 millimetri e vanta le proporzioni importanti di una berlina sportiva ma al tempo stesso compatta, con sbalzi anteriori e posteriori corti. La mascherina del radiatore con doppia lamella, la grembialatura anteriore AMG Line con flic sulle griglie delle prese d'aria, lo splitter anteriore e gli elementi decorativi in color cromo argentato sono tutte caratteristiche tipiche del design AMG.



Monta cerchi in lega leggera da 18 pollici a doppie razze ottimizzati dal punto di vista aerodinamico e i rivestimenti sottoporta AMG Line. I cerchi da 19 pollici, disponibili a richiesta.



Misure superiori alla media per lo spazio alle spalle, ai gomiti e alla testa, la A 35 4MATIC Sedan ha un bagagliaio dalla capacità di 420 litri che è stato progettato pensando alla funzionalità, con un vano di apertura molto ampio che misura 950 mm in larghezza e presenta una diagonale di 462 mm tra serratura e bordo inferiore del lunotto. A bordo della A 35 4MATIC Sedan è ovviamente disponibile, come per tutta la gamma Classe A, il nuovo sistema multimediale MBUX con i due display che si fondono esteticamente sotto un vetro di copertura comune, formando (a richiesta) una plancia con display widescreen. Per la strumentazione, il cliente può scegliere tre stili di visualizzazione AMG. Particolarmente incisiva è la modalità Supersport con contagiri circolare al centro e informazioni supplementari con grafici a barre. Disponibili anche le schermate Warm-up, Set-up, G-Force e dati del motore. Anche il display multimediale touchscreen, con schermate AMG individuali come la visualizzazione dei programmi di marcia, AMG Track Pace e dati telemetrici, conferma la vocazione dinamica della vettura. A garantire una connessione tra guidatore e vettura anche il volante AMG: i paddle del cambio al volante permettono di cambiare manualmente le marce, a vantaggio di una guida più sportiva. I rivestimenti dei sedili sono realizzati in pelle ecologica Artico con microfibra Dinamica in nero con cucitura di contrasto rossa e cinture di sicurezza rosse.



Sotto al cofano è disponibile il motore turbo da 2,0 litri che vanta tempi di risposta in linea con i movimenti dell'acceleratore. Le ambizioni tecnologiche del nuovo quattro cilindri sono sottolineate da vari accorgimenti volti a incrementare l'efficienza, tra cui figurano il sistema di distribuzione del motore variabile Camtronic, la gestione termica intelligente per motore e olio, gli iniettori piezoelettrici ad alta precisione e l'accensione a scintilla multipla. In fase di produzione, il sistema brevettato di levigatura dei cilindri Conicshape© riduce l'attrito interno al motore, contribuendo anch'esso a una maggiore efficienza.



Al carattere agile e dinamico della nuova A 35 4MATIC Berlina concorre anche il cambio a doppia frizione 7G Speedshift DCT AMG.



I cinque programmi di marcia del Dynamic Select AMG Slippery, Comfort, Sport, Sport + e Individual consentono di passare da un assetto confortevole a un assetto dinamico in maniera graduale.