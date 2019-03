AMG Race Edition, da berline a suv serie speciale per Italia

È da sempre l'acronimo per eccellenza delle vetture ad alte prestazioni. La sigla AMG identifica le performance estreme e la sportività esasperata della gamma più potente della casa della Stella, che in Italia è riuscita a raggiungere numeri di mercato importanti sfiorando quota 868 unità (sono 118mila invece le AMG nel mondo). Un successo decretato dalla capacità di queste auto di distinguersi dalla 'massa', rappresentando quasi una sorta di prodotto 'tailor made' cucito sulle esigenze dei clienti amanti delle auto prestazioni e dinamiche. E oggi arriva una serie speciale, pensata esclusivamente per il mercato italiano e che già dal nome racconta un po' il suo obiettivo finale. Si chiama Race Edition ed è declinata sui modelli CLA 45 AMG Coupé, C 43 AMG Coupé, GLE 43 AMG Coupé e da oggi anche su A 35 AMG e CLS 53 AMG. Personalizzazione, prestazioni e qualità sono i caratteri distintivi di questa versione speciale dedicata ai motori quattro e sei cilindri del gruppo, in modo da accentuarne l'indole sportiva, senza tralasciare lo stile della casa tedesca così come l'elevata dotazione tecnologica di bordo. Berlina, coupé o suv, la nuova famiglia di 'instant classic' di Mercedes è accomunata da uno stile unico e distintivo, che lascia una forte impronta estetica e un deciso upgrade tecnologico e di performance.



Disponibile da 54.900 euro (compreso il pacchetto Race Edition da 7.900) per un vantaggio cliente di 5.270 euro, la nuova A 35 AMG 4MATIC Race Edition è proposta nella colorazione grigio magno designo ed è caratterizzata dai toni scuri dei cerchi multi-razze da 19'', splitter anteriore, rivestimenti sottoporta, mascherine dei terminali di scarico, listelli della linea di cintura e finestrini e degli alloggiamenti dei retrovisori. Una sportività decisa e marcata, sottolineata da equipaggiamenti come l'AMG Track Pace, offerto di serie sulla Race Edition. Salgono a bordo la radio digitale, la ricaricare wireless per il cellulare, la smartphone integration e il Pacchetto Luxury che include Fari LED Multibeam e anabbaglianti adattivi, tetto panorama, navigatore, sistema multimediale intelligente MBUX con schermo guidatore e schermo centrale da 10,25'', Sound System Surround di Burmester con 12 altoparlanti, sedili anteriori riscaldabili ed elettrici con memoria, Keyless Go, Mirror pack, luci soffuse ambient a 64 colori, Parkassist con Parktronic, supporto lombare e soglie di ingresso anteriori illuminate.



La gamma speciale si compone anche dalla CLS 53 AMG 4MATIC Race Edition (vantaggio cliente di 14.000 euro rispetto al prezzo di listino delle dotazioni a partire da 113.500 euro) che è disponibile nella declinazione EQ-BOOST. La versione Race è equipaggiata con cerchi AMG da 20'', la vernice Grigio Magno e il Pacchetto Night. Oltre alle dotazione previste per la A 35, nel caso della CLS 53, l'upgrade di performance viene ulteriormente potenziato dall' EQ BOOST+ da 48V, che offre una potenza supplementare di 16 kW (21 CV) al 6 cilindri in linea.



Race Edition è anche la CLA 45 AMG Coupé che si caratterizza per il pacchetto Dynamic Plus, che comprende bloccaggio differenziale anteriore, assetto sportivo Ride Control, programma di marcia Race, e volante e scarico Performance firmati AMG(da 63.250 euro per un vantaggio cliente di 12.400 euro). Non poteva mancare nella lista dei desideri delle vetture performanti la C43 Coupé AMG (da 82mila euro, vantaggio fino a 8.880 euro), disponibile con il pacchetto Carbonio AMG, insieme al Pacchetto Night, ai cerchi da 19'' e alla colorazione Grigio Selenite magno. Il sound del V6 biturbo è esaltato dagli scarichi Performance che migliorano, allo stesso tempo, l'erogazione della potenza. AMG anche per i suv con la GLE 43 AMG Coupé (da 92mila euro, 15.480 euro il vantaggio in questo caso), che prevede nuovi cerchi da 22'' AMG. Il pacchetto 'assistenza alla guida', inoltre, aggiunge: il Distronic, assistenza alla frenata attiva, Blind Spot Assist attivo, sistema anti sbandamento e Pre-Safe Plus.