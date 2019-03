Audi amplia offerta italiana per la gamma sport utility 'Q'

In occasione dell'introduzione dei modelli 2019, Audi aggiorna in Italia l'offerta di motori ed equipaggiamenti per la sua gamma si sport utility "Q", una linea di proposte che lo scorso anno ha contato per il 44% delle vendite del Marchio nel nostro Paese.



Per quello che riguarda l'ammiraglia Q8 si segnala la disponibilità del propulsore a gasolio 3.0 TFSI da 340 Cv, per il Q5 il debutto del 3.0 TDI da 231 Cv e dell'ibrido con tecnologia a 12 Volt 2.0 TFSI da 245 Cv. Per il compatto Q2 spicca l'introduzione di tre pacchetti estetici Identity Black.



Con il benzina turbo a iniezione diretta da 340 Cv, con tecnologia mild-hybrid a 48 Volt, il Q8 è accreditato di una coppia massima di 500 Nm e vanta performance da vettura sportiva: accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi e raggiunge i 250 km/h, autolimitati elettronicamente. In listino da 78.100 euro, dispone di una tecnologia che prevede l'abbinamento di un 6 cilindri a V di 90 gradi a un sistema elettrico con alternatore-starter, azionato a cinghia e collegato all'albero motore, in grado di recuperare sino a 12 kW di energia, oltre a una batteria agli ioni di litio e alla rete di bordo a 48 Volt. Il tutto permette di ottenere nel ciclo combinato consumi medi di 10,6-11,1 litri di benzina ogni 100 km, con emissioni di CO2 di 241-251 g/km.



Per il Q5, il nuovo 45 TFSI, in listino da 56.100 euro, segna l'entrata in gamma della soluzione mild-hybrid: abbina il sistema ibrido a 12 Volt a un quattro cilindri 2.0 TFSI a benzina. Equipaggiato con trazione integrale quattro e cambio automatico s tronic a doppia frizione e 7 rapporti, vanta una potenza massima di 245 Cv e un picco di coppia di 370 Nm. I suoi dati ufficiali sono: 237 km/h, 0-100 km/h in 6,4 secondi, consumo medio di 8,5-9,3 l/100 km, emissioni di CO2 di 191-211 g/km. Sempre per Q5 è in arrivo il nuovo Diesel 45 TDI da 231 Cv e 500 Nm, non soggetto a superbollo, che viene proposto con prezzi da 55.750 euro e si affianca in listino al 3.0 TDI da 286 Cv.



Equipaggiato con la trazione integrale e con il cambio automatico a 8 rapporti, è accreditato di consumi medi di 8,1-8,5 litri di gasolio ogni 100 km e di emissioni di CO2 di 211-224 g/km. Per quello che riguarda le performance, accelera da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi e raggiunge i 228 km/h di velocità di punta.



Infine, per Q2 da segnalare l'introduzione di tre nuovi pacchetti di accessori 'Identity', denominati Titan, Contrast e Black, che offrono vantaggi per il cliente sino all'85% rispetto al costo dell'acquisto della somma dei singoli accessori.