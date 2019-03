Seat allarga la famiglia Leon partendo dal top di gamma

Seat amplia l'alto di gamma della Leon introducendo nuovi motori per la familiare Leon ST (2.0 TDI 150 CV con trazione 4Drive e cambio DSG a 7 rapporti), in abbinamento all'allestimento sportivo top di gamma FR. Il nuovo propulsore presenta un consumo di carburante in ciclo combinato WLTP min-max pari a 5,5-6,3 l/100 km, a fronte di emissioni di CO2 in ciclo combinato WLTP min-max pari a 143-165 g/km (128-131-135 in ciclo NEDC min-max).



Questa versione, disponibile a partire da 31.645 euro, chiavi in mano, sarà affiancata mi gamma anche da una variante a metano, anche sul top di gamma ora Xcellence, abbinato al propulsore monofuel 1.5 TGI 130 CV (sia con cambio manuale a 6 rapporti, sia con cambio automatico DSG a 7 rapporti).



Così, come già accade per le versioni alimentate a metano di Ibiza e Arona, la Leon a metano viene proposta ora in tutti gli allestimenti presenti in gamma, unendo i vantaggi di un'alimentazione economica, ecologica ed efficiente a una dinamicità di guida sorprendente e al piacere di avere tutte le comodità in termini di stile ed equipaggiamenti.



''Viaggiare a metano non significa dover rinunciare al comfort e alla sportività offerti dagli allestimenti top di gamma, tutt'altro. E ora anche Leon, come Ibiza e Arona, ne è la dimostrazione, con la scelta tra la sportività della versione FR, che già avevamo, e la novità rappresentata dall'introduzione dell'allestimento Xcellence, orientato a offrire comfort ed eleganza ai nostri clienti'' ha precisato Pierantonio Vianello, direttore Seat in Italia. I prezzi della Leon con motore a metano omologato monofuel (1.5 TGI 130 CV) nell'allestimento top di gamma XCellence partono da 26.615 Euro (chiavi in mano) per la versione di carrozzeria cinque porte in abbinamento al cambio manuale, mentre la versione abbinata al cambio automatico DSG parte da 28.115 euro (chiavi in mano). La versione familiare invece, parte da 27.365 euro con cambio manuale e da 28.865 euro in abbinamento al cambio automatico DSG.