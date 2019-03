Mitsubishi Eclipse Cross si veste di nero

Realizzata per il mercato italiano, la serie speciale Knight della Mitsubishi Eclipse Cross è caratterizzata da uno stile 'total black' e da un equipaggiamento che abbina il motore Diesel 2.2 da 163 Cv o benzina 1.5 da 120 Cv, alla trazione anteriore o integrale Super All Wheel Control (S-AWC). Calandra del radiatore e cerchi neri, stessa tinta anche per spoiler, antenna shark e specchietti esterni, vetri scuri, questi i principali tratti distintivi della nuova proposta di Mitsubishi Motors Italia.



"Ispirata alle atmosfere dark dei cavalieri della notte - sottolineano in Filiale - che solitari preferiscono il calare delle tenebre per esplorare le città", la 'Knight' presenta come ulteriori elementi di personalizzazione le minigonne con linea rossa, "red line" presente anche sul baffo anteriore del veicolo, sulla parte inferiore del paraurti posteriore, sui battitacco delle portiere anteriori e posteriori e sui tappetini. Disponibile con carrozzeria nera metallizzata, perfetta appunto per chi ama il look 'total black', ma anche nelle tinte bianco Pastello, argento Metallizzato e grigio metallizzato, la Knight viene proposta con finanziamento 'Eco Tech' che prevede subito il pagamento del 50% della somma e dopo due anni la possibilità di saldare l'altra metà o di restituire la vettura.