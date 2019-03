Nissan, arriva versione speciale N-Motion per Qashqai

La gamma Qashqai, crossover Nissan che ha fatto da apripista a quello che è poi è diventato il segmento più affollato del mercato, si arricchisce con una nuova versione dal design esclusivo. La N-Motion per Nissan Qashqai, con nuovi elementi di design per esterni e interni e tanta tecnologia di serie, si distingue innanzitutto per il nuovo paraurti anteriore e posteriore con finitura argentata, coordinati con le calotte degli specchietti retrovisori e le barre longitudinali sul tetto. I fari con matrice a LED sfruttano la tecnologia Adaptive Front Lighting, in grado di modificare la traiettoria del fascio luminoso. Ad esaltare il look moderno e sportivo di Qashqai anche gli esclusivi cerchi in lega da 19'' Ibiscus.



Restyling anche per l'abitacolo, all'insegna di un design più raffinato. I sedili anteriori, ridisegnati, presentano inserti arancione scuro in corrispondenza dei fianchetti e impunture dello stesso colore. Impunture di colore arancione anche per imbottiture per le ginocchia - ai lati dell'alloggio della leva del cambio - per i rivestimenti delle portiere anteriori, sopra al vano portaoggetti tra i due sedili e per i quattro tappetini dal look sportivo.



A bordo sale tutta la tecnologia della strategia Nissan Intelligent Mobility. Il sistema di infotainment NissanConect offre di serie l'integrazione con Apple CarPlay e Android Auto, il riconoscimento vocale, la ricerca su una singola riga, la funzione Find My Car, gli aggiornamenti di mappe e software OTA tramite smartphone: tutto per un'interazione efficace, semplice e intuitiva tra conducente e veicolo.



Sempre di serie su N-Motion: Intelligent Key, Intelligent Around View Monitor e Safety Pack. Basata sula versione N-Connecta, la N-Motion presenta dotazioni aggiuntive di serie che ne aumentano ulteriormente il rapporto qualità-prezzo.



N-Motion è disponibile per tutte le motorizzazioni Qashqai, escluse le versioni con trazione integrale. È in vendita da 29.795 euro.