CLA Coupè, ecco la nuova berlina sportiva e intelligente

Linea slanciata e sportiva, ma al tempo stesso l'abitabilità e il piacere di guida di una berlina, con innovazioni che la rendono una vettura all'avanguardia sia a livello tecnico che multimediale. E' la nuova Mercedes CLA Coupè, giunta alla seconda generazione, che è stata presentata a Roma dal numero uno di Mercedes Benz Italia Radek Jelinek. Più lunga (4,69 metri) e larga (1,83 m), con un passo di 2,72 metri e un Cx da record (0,23), la nuova CLA va a collocarsi fra la Classe A Sedan e la Classe C con un prezzo d'attacco che parte da 33.600 euro. "La capostipite di queste vetture - ha ricordato Jelinek - è stata la leggendaria 190, disegnata da Bruno Sacco, che nel 1993 rivoluzionò la filosofia della Mercedes rivolgendosi a clienti molto più giovani e dallo stile di vita più dinamico". Punto forte della CLA, infatti, è il design che attira i clienti più giovani della Casa di Stoccarda in un range d'età che va dai 42 ai 54 anni: da quando fu lanciata nel 2013 solo in Italia ne sono state vendute 24 mila unità (10.000 Shooting Brake) e 750 mila nel mondo. "Ben il 50% dei clienti che hanno scelto la CLA o la CLA Shooting Brake - ha spiegato Eugenio Blasetti, responsabile della comunicazione di Mercedes Benz Italia - provengono da altri marchi. Non solo: oltre il 75% dei clienti europei che hanno guidato una CLA rimangono fedeli alla Casa di Stoccarda nell'acquisto di una vettura nuova".

Per quanto riguarda le novità multimediali introdotte sulla nuova vettura troviamo - ha aggiunto Blasetti - l'ultima generazione del sistema MBUX. "L'assistente vocale Hey Mercedes ora è in grado di rispondere a domande molto più complesse e, attraverso la personalizzazione dei profili, di relazionarsi solo con l'utente che per ultimo lo ha attivato, senza confonderlo con altre voci. Il nuovo sistema - ha spiegato - è in grado anche di rispondere a comandi gestuali. Ad esempio la luce da lettura può essere accesa e spenta semplicemente allungando una mano verso lo specchietto retrovisore. L'MBUX è anche in grado di segnalare quando un semaforo diventa verde se per caso il guidatore si è fermato in un punto dove non è più visibile. Introdotto anche il sistema Energizing Coach, che consente all'MBUX di richiamare una serie di funzioni dei sedili, dell'illuminazione e dei media in base alle richieste del guidatore, interagendo anche con lo smartwatch''.

Sulla CLA sono stati introdotti anche tutti i sistemi di sicurezza delle classi superiori della Casa di Stoccarda come ad esempio i fari Multibeam led, disponibili a richiesta, che consentono di adeguare elettronicamente le luci di marcia alle condizioni del traffico in modo estremamente rapido e preciso. In ogni faro della CLA, infatti, sono presenti 18 LED comandabili singolarmente. La CLA Coupè sarà disponibile dal mese di maggio nelle versioni Executive, Business, Sport e Premium con un'ampia scelta di motorizzazioni di ultima generazione: quattro cilindri, diesel (OM 608) e benzina (M 282 e M 260), con potenze comprese tra 116 e 224 CV, anche a trazione integrale 4MATIC tutte esenti dalla nuova ecotassa.