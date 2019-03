Mercedes, al via gli ordini per Classe V

Dopo l'anteprima statica a Stoccarda e il reveal internazionale al salone di Ginevra, partono gli ordini per la nuova Mercedes-Benz Classe V. Il più grande membro della famiglia di auto della Stella si presenta ora con design del frontale rinnovato, motore e cambio automatico nuovi ad un prezzo di listino che parte da 39.445 euro (inclusa IVA al 22%).



Le novità di questo 'ritocco' estetico riguardano il frontale che è stato ridisegnato ed appare più largo ed imponente, dando la sensazione di una presenza massiccia su strada. Nuove sono le linee del paraurti con una presa d'aria rinnovata e la nuova struttura a rombi per la mascherina del radiatore per uno stile più robusto. Quattro le versioni previste Sport, Premium, Exclusive e AMG. A bordo si ritrova il lusso tipico delle vetture della Stella. Il design delle bocchette dell'aria è stato modificato così come sono stati migliorati anche i rivestimenti. Nell'ambito di questo restyling anche l'introduzione in gamma di motori diesel a quattro cilindri OM 654 con potenze da 163 cv (220d), da 190 cv (250d) fino a 239 cv (300d) per emissioni comprese tra 156 e 171 g/km CO2. In fase di accelerazione, sulla V 300 d si può fare temporaneamente affidamento su ulteriori 30 Nm ('Overtorque'), che vanno a sommarsi ai 500 Nm della coppia base. La V 300 d accelera da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi. La velocità massima raggiunta è di 220 km/h. Tutte le motorizzazioni della nuova Classe V sono abbinate di serie alla trazione posteriore (a richiesta è disponibile la trazione integrale permanente 4Matic) e al cambio automatico 9G-TRONIC. La sicurezza è un must grazie all'impiego di sistemi di assistenza tra cui il pacchetto con blind spot assist, il sistema antisbandamento, il brake assist attivo e il sistema di protezione preventiva degli occupanti. Il Brake Assist attivo è in grado di rilevare se sussiste un rischio di collisione con un veicolo che precede e di provvedere, in una prima fase, ad emettere un segnale di avvertimento sia visivo che acustico. Se il guidatore reagisce, il Brake Assist attivo genera una pressione frenante adeguata alla specifica situazione. In assenza di una reazione da parte del guidatore, il sistema esegue una frenata autonoma. Nel traffico urbano il Brake Assist attivo è anche in grado di reagire in presenza di ostacoli fermi o di pedoni che attraversano la strada, impedendo così che si verifichino degli incidenti o mitigandone quantomeno la gravità. I designer hanno apportato diverse modifiche anche all'abitacolo, trasferendo sulla nuova Classe V la filosofia di design che contraddistingue gli interni degli attuali modelli di autovetture della Stella. In linea con i tempi, gli interni della nuova Classe V si presentano all'insegna della modernità e del minimalismo. La Classe V restyling è dotata, ad esempio, di nuove bocchette d'areazione nello sportivo look a turbina e di un nuovo quadrante nel quadro strumenti.Le visualizzazioni di dimensioni inferiori consentono al guidatore di leggere le informazioni con maggiore facilità. I nuovi rivestimenti abbinati all'allestimento in pelle nappa color 'Tartufo' conferiscono al contempo una nota di eleganza e modernità. La gamma comprende complessivamente sei diverse tipologie di rivestimenti in tonalità chiare e scure, tra le quali figurano la pelle Lugano e la pelle nappa, in entrambi i casi in nero e beige seta, ed il tessuto nero Santos. Un tocco di moderna eleganza è aggiunto anche dal nuovo inserto in look a doppia striscia, che fregia la plancia portastrumenti e i rivestimenti laterali. È rimasta invariata invece l'offerta di inserti nei look laccato lucido, ebano, carbonio ed alluminio spazzolato.



In seguito al restyling, i passeggeri posteriori potranno beneficiare di un comfort particolarmente elevato, paragonabile a quello offerto dalla Classe S, grazie ai sedili di lusso per la prima fila (disponibili a richiesta), che integrano funzione riposo, massaggio alla schiena e climatizzazione.